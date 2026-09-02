کد خبر: ۳۳۷۱۸۰
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۱
سخنگوی دولت:
دشمن در میناب دانشآموزان و در سیریک جشن عروسی را هدف گرفت
سخنگوی دولت با اشاره به حمله به دانشآموزان در میناب و مراسم عروسی در سیریک تأکید کرد: رد جنایت آمریکا در هر دو حادثه آشکار است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت بامداد چهارشنبه(11 شهریورماه) در صفحه شخصی خود نوشت: در میناب، دانشآموزان را پشت نیمکتها هدف گرفتند و در سیریک، جشن عروسی را به عزا نشاندند.
وی افزود: در هر دو رد جنایت آمریکا آشکار است؛ جنایتی که هیچ ادعایی نمیتواند آن را پنهان کند. دولت در اندوه مردم هرمزگان شریک و در کنار آنان است.