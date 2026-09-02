سخنگوی دولت با اشاره به حمله به دانش‌آموزان در میناب و مراسم عروسی در سیریک تأکید کرد: رد جنایت آمریکا در هر دو حادثه آشکار است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت بامداد چهارشنبه(11 شهریورماه) در صفحه شخصی خود نوشت: در میناب، دانش‌آموزان را پشت نیمکت‌ها هدف گرفتند و در سیریک، جشن عروسی را به عزا نشاندند.

وی افزود: در هر دو رد جنایت آمریکا آشکار است؛ جنایتی که هیچ ادعایی نمی‌تواند آن را پنهان کند. دولت در اندوه مردم هرمزگان شریک و در کنار آنان است.