اعتراف فرمانده نیروی دریایی آمریکا به دشواری بازگشت به پایگاه بحرین

فرمانده ارشد نیروی دریایی آمریکا به دشواری بازگشت به پایگاه بحرین در آینده نزدیک اعتراف کرد.

دریاسالار داریل کادل، فرمانده نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور در آینده نزدیک به پایگاه خود در بحرین باز نخواهند گشت و ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» نیز قرار است جایگزین ناو «جورج واشنگتن» در دریای عرب شود.

رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه (9 شهریورماه) در یک نشست سراسری با نیروهای نیروی دریایی گفت، بازگشت به پایگاه بحرین در آینده نزدیک امکان‌پذیر نیست. او در پاسخ به پرسشی درباره وسایل شخصی نظامیان که پس از حمله ایران در بحرین باقی مانده است، گفت: «به این زودی به آنجا بازنمی‌گردیم»، اما تأکید کرد: نیروی دریایی برای فراهم کردن راهی جهت انتقال وسایل نیروها تلاش می‌کند.

کادل همچنین درباره نحوه استقرار ناوهای هواپیمابر در منطقه گفت ناو «تئودور روزولت» جایگزین «جورج واشنگتن» در دریای عرب خواهد شد. او تأکید کرد: نیروی دریایی باید از تجربه استقرارهای قبلی، به‌ویژه مأموریت‌های «جرالد آر. فورد» و «آبراهام لینکلن»، درس بگیرد و با تأمین بهتر قطعات، مواد غذایی، اقلام بهداشتی و دیگر تجهیزات، شرایط بهتری برای نیروها فراهم کند.

رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا همچنین به اهمیت توقف ناوها در بنادر برای حفظ روحیه و کیفیت زندگی خدمه اشاره کرد.

ناو «آبراهام لینکلن» در جریان مأموریت رزمی طولانی خود در خاورمیانه بیش از 250 روز بدون توقف در بندر فعالیت کرده بود؛ موضوعی که به‌گفته کادل باید در برنامه‌ریزی‌های آینده مورد توجه قرار گیرد.

این مقام آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود بر طرح «اولویت با ملوانان» تأکید کرد و گفت: نیروی دریایی تلاش دارد با کاهش مشکلات اداری، بهبود مسکن، خدمات درمانی و حمایت از خانواده‌ها، شرایط زندگی و خدمت نیروها را بهتر کند. او همچنین درباره سلامت روانی ملوانان و موارد خودکشی میان نیروها گفت طیف کاملی از خدمات، از تکنیسین‌های درمانی و روان‌شناسان گرفته تا روان‌پزشکان و مشاوران مذهبی، باید در دسترس نیروها باشد.

در همین حال، میلیتاری تایمز پیش‌تر در گزارشی درباره خسارت‌های واردشده به پایگاه پشتیبانی دریایی آمریکا در منامه بحرین نوشته بود که میزان خسارت این پایگاه نزدیک به 400 میلیون دلار برآورد شده است.

به گزارش تسنیم، این وب‌سایت آمریکایی گزارش داده بود که مقر ناوگان پنجم آمریکا، یک پادگان، چندین انبار، برج‌های ارتباطی و یک ایستگاه تأمین آب آشامیدنی از جمله بخش‌هایی هستند که در جریان حملات ایران به‌شدت آسیب دیده‌اند. به‌نوشته این رسانه، ابعاد خسارت احتمالاً یکی از دلایلی بوده که مقامات آمریکایی را به سانسور شدت آسیب‌های واردشده واداشته است.