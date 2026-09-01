تجاوز از هیچ مبدأیی را تحمل نخواهیم کرد

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت

خاتم الانبیاء(ص) در بیانیه‌ای مشترک با تاکید بر اینکه تجاوز از هیچ مبدایی را تحمل نخواهیم کرد، تصریح کردند که ارتش متجاوز آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد.

ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) بیانیه‌ای صادر کردند که متن آن به شرح ذیل

است:

با وجود اعلام رسمی برخی از کشورهای منطقه مبنی بر اینکه هرگز اجازه استفاده از سرزمین آسمان و ساحل خود را به ارتش متجاوز آمریکا علیه ایران اسلامی نمی‌دهند، علی رغم هشدارهای قبلی هنوز ارتش تروریستی آمریکا از سرزمین، آسمان و فضای آن کشورها علیه کشور ما و بعضی از اماکن نظامی ایران بهره‌برداری و حملاتی را انجام می‌دهند.

همان‌گونه که تاکنون در میدان عمل نشان دادیم ضمن احترام به حاکمیت ملی همسایگان خود هرگز و هیچ‌گونه تجاوزی را تحمل نخواهد کرد و پاسخی به مراتب سنگین‌تر خواهد داد و نمونه آن را شب گذشته [یکشنبه شب] توسط رزمندگان دلاور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ثابت کردیم.

ارتش متجاوز آمریکا راهی جز خروج از منطقه ندارد و تسهیلگران تجاوز آمریکا به ایران اسلامی بدانند که نیروهای مسلح مقتدر ما اعم از سپاه و ارتش دوشادوش یکدیگر مبدا هر تجاوزی را کوبنده مورد هدف قرار خواهند داد.

هشدار می‌دهیم شما بارها اراده قوی نیروهای مسلح و مردم سلحشور و مقاوم ما را آزموده‌اید بار دیگر آن را تجربه نکنید.