موشک «خیبرشکن» از لایههای پدافندی آمریکا عبور میکند
نشریه آمریکایی یو اسای تودی
در گزارشی به قدرت موشکی ایران و عبور موشکهای خیبرشکن از خطوط پدافندی آمریکا اذعان کرد.
یو اسای تودی در مطلبی نوشت: کارشناسان نظامی معتقدند که ایران نسل جدیدی از موشکهای بالستیک را در اختیار دارد که میتواند از لایههای پدافند هوائی آمریکا عبور کرده و اهداف مورد نظر خود را به دقت منهدم کند. این توانایی باعث شده پایگاههای آمریکا در کشورهای حوزه خلیجفارس متحمل خسارتهای سنگینی شوند.
بر اساس این گزارش، در رأس این تحول موشکی، خیبرشکن با برد ۹۰۰ مایل و کلاهک جنگی قابل هدایت از طریق امواج ماهوارهای قرار دارد. ایران به صورت گسترده در حملات خود علیه پایگاههای آمریکا در بحرین و اردن از این نوع موشکها استفاده کرده است.
برخلاف موشکهای بالستیک کلاسیک که در مسیر ثابت قابل تعقیب، حرکت میکنند این نوع موشک میتواند مسیر خود را در مرحله نهائی تغییر دهد و همین مسئله باعث میشود از پدافند هوائی دشمن عبور کرده و اهداف را مورد اصابت قرار دهد. خیبرشکن بر روی لانچرهای متحرک سوار میشود که رصد و نابود کردن آن قبل از شلیک را بسیار سخت میکند. این موشکها میتوانند به مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین پایگاههای واشنگتن در قطر، عربستان و امارات اصابت کنند.
کارشناسان تاکید کردند که توان موشکی ایران باعث شده آمریکا به صورت بیسابقهای اقدام به تغییر مواضع دفاعی خود کند به طوری که گزارش واشنگتن پست فاش کرد ۲۲۸ تأسیسات در ۱۵ پایگاه نظامی آمریکا آسیب دیده است. به گزارش مهر، بری مکفری ژنرال آمریکایی تصریح کرد که احتمالا آمریکا دیگر نتواند از این ۱۵ پایگاه استفاده کند و موشک جدید ایران در کنار حملات پهپادی باعث وارد آمدن خسارتهای سنگین به این پایگاهها شده است.
روایت آسوشیتدپرس
از پیامدهای مرگبار
موشک جدید آمریکا در لامرد
«موشکهای ضربه دقیق» یا PrSM ساخت شرکت لاکهید مارتین که به عنوان موشک بالستیک آیندهنگر با برد بلند و دقت بالا تبلیغ میشود، ظاهراً برای نخستین بار در روز اول جنگ علیه ایران به کار گرفته شده است. بررسی سازمان نظارت بر درگیریهای مسلحانه «ایروارز» (Airwars) و مصاحبه با کارشناسان تسلیحاتی نشان میدهد این موشک هنگام انفجار در هوا، هزاران گلوله فلزی متراکم را در شعاع وسیعی پخش میکند و استفاده از آن در نزدیکی مناطق مسکونی خطرناک است.
سه موشک در 28 فوریه 2026 (9 اسفند 1404) به شهر لامرد در جنوب ایران اصابت کردند و بر فراز یک مجموعه ورزشی و دو محله مسکونی منفجر شدند. بر اساس یافتههای ایروارز، این حملات حداقل 21 غیرنظامی از جمله هفت کودک را به شهادت رساندند.
غیرنظامیان تا فاصله 50 متری محل انفجار به شهادت رسیدند و خسارات تا بیش از سه برابر این فاصله مشاهده شده است. عکسها، فیلمها و تصاویر ماهوارهای که توسط ایروارز تحلیل و توسط خبرگزاری آسوشیتدپرس تأیید شده نشاندهنده آثار برخورد گسترده گلولهها روی ساختمانها، خیابانها و خودروها است که با الگوی انفجار PrSM سازگار است.
ارتش آمریکا استفاده از موشکهای PrSM در ایران را تأیید کرده اما حمله به لامرد را رد کرده است. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی شده نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ سلاحی به لامرد شلیک نکردهاند و یکی از فیلمها ممکن است مربوط به موشک کروز ایرانی «هویزه» باشد.
با این حال، شش کارشناس تسلیحاتی (از جمله دو مقام سابق نظامی) به آسوشیتدپرس گفتهاند شواهد با PrSM مطابقت دارد و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه حمله به لامرد با موشکهای ایران صورت گرفته باشد وجود ندارد.
ایروارز با استفاده از منابع عمومی، موقعیتیابی جغرافیایی و تحلیل تصاویر، شعاع آسیب را نقشهبرداری کرده است. برای نمونه، یکی از انفجارها روی سالن ورزشی شهید نعیمی هفت غیرنظامی (عمدتاً کودکان) را به شهادت رساند و به مدرسهای در حدود 170 متری آسیب زد.
در محله تلخندق، یک دختر دو ساله که در حیاط خانه بازی میکرد، در فاصله حدود 50 متری به شهادت رسید. حال آنکه هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد که شلیک آن موشک باعث تلفات نظامیان یا آسیب به زیرساختهای نظامی ایران شده باشد.
موشک PrSM جایگزین سیستم قدیمیتر ATACMS است و بردی بیش از 499 کیلومتر دارد. برخلاف مدل قبلی که به قطعات فولادی یا بمبهای کوچک تبدیل میشود، این موشک دهها هزار گلوله تنگستن را با سرعت بالا در همه جهات پرتاب میکند. تنگستن به دلیل چگالی بالا شکل خود را حفظ میکند و قدرت نفوذ بالایی دارد. به گزارش تسنیم، از زمان این حملات، پنتاگون قرارداد بیش از
4 میلیارد دلاری با لاکهید مارتین برای افزایش چهاربرابری تولید PrSM امضا کرده است. بریتانیا و استرالیا نیز خرید این موشک را دنبال میکنند.