تأکید سرلشکر عبداللهی بر رهگیری اهداف در دورترین نقاط ممکن
رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) به مناسبت روز پدافند هوائی پیامی صادر و بر تمرکز بر راهبردهای پدافند تهاجمی و شبکهسازی یکپارچه، فعال و پویا و پیشدستانه بودن پدافند، خنثیسازی هرگونه تهدید احتمالی در دورترین نقاط و بومیسازی و هوشمندسازی سامانهها با توسعه فناوریهای نوین و بهکارگیری سامانههای مختص به جنگ الکترونیک و سایبری تأکید کرد.
سرلشکر خلبان علی عبداللهی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) در پیامی به مناسبت روز پدافند هوائی تأکید کرد: بیتردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه برای ارتقاء توان رزم الکترونیک و سایبری پدافند به منظور تداوم بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات روزافزون دشمنان و همچنین ارتقاء آمادگی رزمی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی با برنامهریزی دقیق و پرورش فرماندهان و کارکنانی بصیر، مجاهد و آشنا به فنون نوین دفاعی و در نهایت همافزایی با سایر قوای مسلح در راستای راهبرد کلان ستاد کل نیروهای مسلح مبنی پاسخگویی بموقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی و همافزایی با قرارگاه پدافند هوائی خاتم الانبیا(ص) است.
به گزارش مهر، متن کامل پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند امیر سرتیپ علیرضا الهامی
فرمانده محترم نیروی پدافند هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
دهم شهریور ماه، یادآور حماسهسازانی است که با نگاه بلند آسمانی و همت والای خود، مرزهای بیکران هوائی میهن عزیزمان را به سنگرِ امنیت و عزت تبدیل کردند و این روز بزرگ که مزین به نام «پدافند هوایی» است، تجلیِ غیرت، دانش و ایستادگیِ رادمردانی است که در سایه توکل به خداوند متعال و تحت مقام عظمای ولایت فقیه و فرمانده کل قوا (مدظلهالعالی)، پاسدارِ حریمِ جمهوری اسلامی ایران هستند.
اینجانب با تبریک صمیمانه این روز غرورآفرین به جنابعالی و تمامی کارکنان غیور، متخصص و ولایتمدار نیروی پدافند هوایی، تأکید میکنم که انتظارات کلیدی مندرج در فرمان انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم شهید کل قوا (قدسسره)، چراغ راهی روشن برای تحول و تعالی این نیروی راهبردی بهویژه در شرایط خطیر امروز کشور است که ایران عزیز در فضای جنگ تحمیلی سوم آمریکایی صهیونی قرار دارد و بیگمان توانمندیهای دفاعی کشور در عرصه هوا، مرهون اجرای دقیق همان منویات و نیز انتظارات خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیتالله امام سیدمجتبی خامنهای(مدظلهالعالی) با تمرکز بر راهبردهای پدافند تهاجمی و شبکهسازی یکپارچه، فعال و پویا و پیشدستانه بودن پدافند، همچنین اتصال تمامی لایههای شناسایی، راداری و موشکی در قالب یک شبکه هوشمند و مقاوم برای رهگیری و خنثیسازی هرگونه تهدید احتمالی در دورترین نقاط، بومیسازی و هوشمندسازی سامانهها با توسعه فناوریهای نوین و بهکارگیری سامانههای مختص به جنگ الکترونیک و سایبری است.
بیتردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه برای ارتقاء توان رزم الکترونیک و سایبری پدافند به منظور تداوم بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات روزافزون دشمنان و همچنین ارتقاء آمادگی رزمی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی با برنامهریزی دقیق و پرورش فرماندهان و کارکنانی بصیر، مجاهد و آشنا به فنون نوین دفاعی و در نهایت همافزایی با سایر قوای مسلح در راستای راهبرد کلان ستاد کل نیروهای مسلح مبنی پاسخگویی بموقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی و همافزایی با قرارگاه پدافند هوائی خاتمالانبیا(ص) است.
با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام پدافند هوایی، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد کارکنان رشید آن نیرو در این مسیر راهبردی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر(عج) و رهنمودهای حکیمانه فرمانده معظم کل قوا(حفظهالله) مسالت دارم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء(ص)
سرلشکر پاسدار خلبان
علی عبداللهی- شهریور ۱۴۰۵