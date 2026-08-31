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کد خبر: ۳۳۷۰۹۳
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۱
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غریب‌آبادی:

پای بیگانگان باید از منطقه قطع شود


معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه گفت: پای بیگانگان باید از منطقه قطع شود و هم درس‌های جدی بگیرند که تجاوزات خود را تکرار نکنند.
کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در واکنش به حمله آمریکا به جزیره لارک، تأکید کرد: همان‌گونه که نیروهای مسلح غیور ثابت کردند به هرگونه اقدامی علیه تمامیت ارضی در هر سطحی پاسخ قاطعانه و مناسب داده خواهد شد.
به گزارش مهر، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت‌ خارجه تصریح کرد: پای بیگانگان باید از منطقه قطع شود و هم درس‌های جدی بگیرند که تجاوزات خود را تکرار نکنند.

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