کد خبر: ۳۳۷۰۹۳
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۱
غریبآبادی:
پای بیگانگان باید از منطقه قطع شود
معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه گفت: پای بیگانگان باید از منطقه قطع شود و هم درسهای جدی بگیرند که تجاوزات خود را تکرار نکنند.
کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در واکنش به حمله آمریکا به جزیره لارک، تأکید کرد: همانگونه که نیروهای مسلح غیور ثابت کردند به هرگونه اقدامی علیه تمامیت ارضی در هر سطحی پاسخ قاطعانه و مناسب داده خواهد شد.
به گزارش مهر، معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه تصریح کرد: پای بیگانگان باید از منطقه قطع شود و هم درسهای جدی بگیرند که تجاوزات خود را تکرار نکنند.