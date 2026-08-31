تقلای بیحاصل وزیر خزانهداری آمریکا برای حذف ایران از بازار نفت
اعلام کارزار جدید مالی واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» از سوی اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا و مانور تبلیغاتی ترامپ قمارباز روی آنچه «روز دی اقتصادی» خواندهاند، بیش از آنکه نشانه اقتدار واشنگتن باشد، پرده از یک بنبست راهبردی عمیق در کاخ سفید برمیدارد.
آمریکاییها که پس از ۶ ماه بمباران و محاصره ناکام دریایی نتوانستند محاسبات تهران را تغییر دهند، اکنون به همان نسخه کهنه و نخنما یعنی تسلیم از طریق تحریم و محاصره روی آوردهاند.
تحلیل جامع جفری ساکس، استاد برجسته دانشگاه کلمبیا و سبیل فارِس در وبگاه الجزیره، دقیقاً بر همین زاویه مغفولمانده دست میگذارد: «تله خودساخته آمریکا». حسابسازی بسنت برای حذف نفت ایران از بازاری که به دلیل انسداد تنگه هرمز یکپنجم عرضه خود را از دست داده، تلاشی ناشیانه برای تحمیل یک شوک رکود تورمی ویرانگر به متحدان اروپایی و آسیایی واشنگتن است. مهمتر از آن، هدفگیری مستقیم چین بهعنوان خریدار ۸۰ درصد نفت ایران، بازی با دم شیر در حوزه عناصر نادر خاکی است. تجربه نشان داده پکن با محدود کردن صادرات همین عناصر استراتژیک میتواند ظرف چند هفته خطوط مونتاژ غولهای خودروسازی آمریکا و اروپا را زمینگیر کند و واشنگتن را به عقبنشینی ذلتبار
وادارد.
نه پکن و نه اسلامآباد، هیچکدام حاضر به تبعیت از این تحریمهای غیرقانونی نیستند. خروج آمریکا از دهها سازمان بینالمللی و سرپیچی علنی از منشور ملل متحد، روند جهانی دلارزدایی را تسریع کرده و کشورهایی نظیر ترکیه، عربستان و پاکستان را به سمت ترتیبات دفاعی و مالی جدید سوق داده است. ساکس با یادآوری شکست تاریخی آتن در جنگ پلوپونزی پس از متکبرانهترین خطونشانهای ژنرالهایش، یادآور میشود که غرور پیش از سقوط میآید. تحریمهای جدید نه تنها ایران را منزوی نمیکند، بلکه آمریکا و متحدانش را در چاهی که خود کندهاند سرنگون خواهد ساخت.