آمریکا تکان خورد، موشک خورد حاکمیت بلامنازع ایران بر تنگه هرمز
سرویس سیاسی -
حاکمیت بلامنازع ایران بر تنگه هرمز، آمریکا را درمانده کرده و دنبال راه فرار از بحران تسلیحات، انرژی و بقا است.
ایران راه تنفس آمریکای تروریست را رها نمیکند. تنگه هرمز، گلوگاه حیاتی اقتصاد نظام سلطه در دست جمهوری اسلامی ایران است و میدان حضور و بازی آمریکا نیست. حاکمیت بلامنازع ایران بر تنگه هرمز، آمریکا را درمانده کرده و دنبال راه فرار از بحران تسلیحات، انرژی و بقا است. آمریکا حملهای کند، پاسخ قاطعانه میگیرد؛ چنانکه یکشنبهشب گرفت. تکان خورد، موشک خورد. امروز این قانون در تنگه هرمز اجرا میشود. ایران به شرارت پاسخ کوبنده میدهد.
حمله ارتش تروریست آمریکا به جزیره لارک با پاسخهای پیاپی ایران روبهرو شد؛ از هدفگرفتن ۳ پایگاه نظامی در اردن و امارات تا انهدام پهپاد آمریکایی و آتشگرفتن یک سوپرتانکر متخلف. امام خامنهای (مَتَّعَ اللهُ المُسلِمینَ بِطُولِ بَقَاءِ وُجُودِهِ الشَّریف) تصریح کرده بودند: «فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است... بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر، طمعکارانه در آن شرارت میکنند، جایی در آن ندارند مگر در قعرِ آبهایش».
در همین شرایط، دروغ مقامات آمریکا درباره باز بودن تنگه هرمز هم آشکار شد. با وجود این قدرت فزاینده و پاسخهای قاطع ایران، ترامپ بار دیگر دروغ نابودی نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را تکرار و خودش را رسوا کرد.
رئیسجمهور کثیف آمریکا باز هم ایران را تهدید کرد، اما بداند هدف انتقام ایران و جبهه مقاومت و آزادگان عالم است و بهزودی به جهنم میرود. آمریکا مستکبر و جهانخوار است. همه دنیا را برای خود میخواهد. هرگونه کرنش مقابل این مستکبر و تروریست بیفایده و خسارتبار است. راه صحیح جهاد و مقاومت است که دنیا به همین منطق رسیده است و صدای مقاومت امروز از همه نقاط جهان شنیده میشود. نیروهای پاکباخته ایران و جبهه مقاومت با قدرت فزاینده خود تمام پایگاههای آمریکا و مبادی حملات علیه خود را بهطور کامل تصرف خواهند کرد و با نابود کردن اسرائیل، حتماً وارد بیتالمقدس و مسجدالاقصی نیز خواهند شد.
ستاد تروریستی فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ادعا کرد که حمله یکشنبهشب به جزیره لارک را با هدف مقابله با مینریزی در تنگه هرمز انجام داده است. سنتکام حمله تجاوزکارانه خود را «اقدامی محدود و دقیق» توصیف کرد و آن را در حمایت از تجارت دریایی در تنگه هرمز خواند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: دشمن آمریکایی - صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه به دنبال احیای نقش شوم خود و توجیه افکار عمومی، در اقدامی تجاوزکارانه، با حمله به جزیره لارک منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنانمان شد.
سپاه تأکید کرد که این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.
زیرساختهای دشمن
در پایگاه ملک حسین و الازرق درهم کوبیده شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۲ خود از حمله به زیرساختهای فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگندههای دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشکهای بالستیک خبر داد.
به گزارش سپاه نیوز، در این اطلاعیه آمده است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
مردم شریف و بهپاخاسته ایران اسلامی،
صد و هشتاد و سه شب حضور حماسی بیوقفه و تاریخساز شما در میدان، دشمن را در بُهت و حیرت
فرو برده، امیدبخش مستضعفان و روشنی چشم رزمندگان اسلام است.
دقایقی پیش رزمندگان غیور نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن آمریکایی - صهیونی به جزیره لارک، در عملیات تنبیه متجاوز در یک عملیات ترکیبی موشکی - پهپادی با رمز یا محمدابن عبدالله(ص) به زیرساختهای فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگندههای دشمن در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشکهای بالستیک درهم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.
سپاه پاسداران اخطار کرد؛ تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخهای کوبندهتری جواب داده خواهد شد.
پایگاه آمریکایی «المنهاد» در امارات هدف پهپادهای ارتش
در پاسخ به تجاوزات دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بیگناه ایران اسلامی در جزیره لارک، ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز محلهای استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودککش آمریکا در پایگاه «المنهاد» امارات را با شلیک دهها پهپاد انهدامی، هدف قرار دادند.
پایگاه المنهاد، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و جابهجایی هوایی نیروهای خارجی است.
روابط عمومی ارتش با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به جزیره لارک، اعلام کرد: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی برای تأمین امنیت پایدار و حراست از سرزمین ایران اسلامی تا رفع تهدید دشمن از منطقه، ایستادهاند و انتقام خون همه شهدای جنگ تحمیلی را از نیروهای تروریست آمریکایی خواهند گرفت.
سپاه: یک سوپر نفتکش متخلف دچار آتشسوزیهای مهیب شد
خبر دیگر اینکه، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند سوپر نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتشسوزیهای مهیب شد و بهطور کامل متوقف گردید.
نیروی دریایی سپاه مجدداً اخطار میکند سرنوشت کشتیهایی که از مقررات امنیتی تنگه هرمز تخطی کنند جز این نخواهد بود.
رعایت مقررات ابلاغی نیروی دریایی سپاه برای عبور و مرور الزامی است، شرکتهای کشتیرانی فریب تحریکات ارتش کودککش آمریکا را نخورند و اموال و جان خدمه کشتیهای خود را بیجهت در معرض نابودی قرار ندهند.
سپاه: پهپاد 9 MQ آمریکایی
بر فراز تنگه هرمز
مورد اصابت قرار گرفت
سپاه همچنین اعلام کرد: با آتش موشکی رزمندگان همیشه بیدار پدافند هوایی نوین سپاه پاسداران، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین دوربرد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آبهای نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.
تنگه هرمز بهطور کامل
مسدود است
پیگیری خبرنگار دفاعی فارس بیانگر این است که تنگه هرمز بهطور کامل مسدود است و هیچ شناوری اجازه عبور از آن را ندارد.
براساس این پیگیری، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارند و تنها شناورهایی اجازه عبور از این آبراه راهبردی را خواهند داشت که مجوز لازم را از نیروی دریایی سپاه دریافت کرده باشند.
همچنین هرگونه اقدام برای عبور از تنگه هرمز بدون مجوز با واکنش قاطع و فوری نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد شد.
نکته دیگر اینکه، حمله آمریکا به دو پرتابگر راکت در لارک ثابت کرد، الگوریتمهای هوش مصنوعی آمریکا نتوانستهاند اهداف این رژیم را محقق کنند.
واکنش وزارت خارجه
به حمله آمریکا به لارک؛
ایران حق دفاع مشروع خود را اعمال کرد
در همین فضا، وزارت امور خارجه در واکنش به حمله نظامی آمریکا به بخشهایی از جزیره لارک، با محکومیت شدید این تجاوز، اعلام کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، پایگاههای نظامی آمریکا در اردن را هدف قرار دادهاند.
به گزارش ایرنا، در این بیانیه که صبح دوشنبه ۹ شهریورماه منتشر شد، آمده است:
«ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، به بخشهایی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن از مدافعان غیور میهن و هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند و خساراتی به داراییهای عمومی و خصوصی وارد آمد.
در واکنش به این تجاوز نظامی و طبق حق ذاتی دفاع مشروع، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی پایگاههای نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.
وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا به لارک، که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل را برای ایفای مسئولیتهایشان جهت پاسداشت صلح و امنیت بینالمللی و پاسخگو کردن طرف متجاوز یادآور میشود.
جمهوری اسلامی ایران به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و کلیه دولتهایی که مراتب نگرانی خود را از ادامه ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز ابراز کردهاند یادآور میشود که تنها عامل ناامنشدن مسیر کشتیرانی در منطقه، اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است که با حمله به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) شروع شد و در ۶ ماه گذشته به اشکال مختلف از جمله محاصره دریایی و سایر اقدامات تحریکآمیز و مداخلهجویانه ادامه یافته است.
وزارت امور خارجه تأکید میکند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد.
بدیهی است مسئولیت کامل پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه جدید آمریکا و تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه ایران، متوجه رژیم آمریکا و کلیه طرفهایی است که به هر نحوی در تدارک و اجرای اقدامات غیرقانونی و متخلفانه آمریکا همدستی و مشارکت میکنند.»
امام خامنهای: متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله
قرار دادند را رها نمیکنیم
حمله آمریکا به لارک 3 شهید و چند مجروح بر جای گذاشت که مسئولان باید انتقام آنها را از دشمن بگیرند. امام خامنهای(حفظه الله) در پیام خود به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر عظیمالشأن انقلاب که 20 فروردین 1405 منتشر شد، تصریح کردند: «این را همه باید بدانند بإذن الله تعالی ما حتماً متجاوزین تبهکاری که کشور ما را مورد حمله قرار دادند را رها نمیکنیم. حتماً غرامت تکتک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد و حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم ولی به هیچوجه از حقوق حقّه خود دست نمیکشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را بهطور یکپارچه در نظر داریم».
معادله جنگ باید ارتقا یابد
معادله جنگ قطعاً باید ارتقا یابد. هزینه خطای آمریکا و اسرائیل بسیار سنگین است. این حیوانات خونخوار اگر شرارت کنند، باید آنقدر از ناحیه نظامی با عملیات تهاجمی پرقدرت و از لحاظ انرژی با بسته ماندن تنگه هرمز ضربه بخورند که به مرحله ناتوانی برسند و بازدارندگی پایدار ایجاد
شود.
برخی مسئولان از ضعیفنمایی ایران و اظهار عجز دست بکشند
برخی مسئولان نیز باید در رویکرد ضعیفنمایی از اظهار عجز خود از ایران توانمند صرفنظر کنند و به مسیر حقیقی انقلاب بازگردند تا آمریکا با خوی استکباری و تروریستی خود، سیگنال بمباران ایران را دریافت نکند. تصور نکند حمله به ایران هزینهای برایش ندارد و میتواند همانطور که اعلام کرد، میتواند ایران را نابود کند. درحالیکه اندیشمندان غربی و عناصر سیاسی در آمریکا میگویند فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده، برخی مسئولان و رسانهها در داخل نباید با مقصر جلوه دادن ایران، آمریکا را امیدوار به بازگرداندن ایران به عصر حجر کنند و ترامپ بگوید تحریمها علیه ایران «دارند بهشدت اثر میگذارند».
برخی مسئولان عصا زیر بغل دشمن آمریکایی نگذارند
مسئولان باید در شرایط جنگ، آن هم جنگ وجودی، پیام قوت و قدرت به دشمن ارسال کنند و در برابر تهدید دشمن بایستند. مسئولان امر باید همتراز امت مبعوث شوند و نقاط قوت ایران را فریاد بزنند. اینطور القا نکنند که نمیتوانیم کار را جلو ببریم. عصا زیربغل دشمن آمریکایی که با اتفاق نظر جهانی شکست خورده و وضعیت بحرانی دارد، نگذارند. گرانیهایی را که محصول اجرای ایدئولوژی شوکدرمانی و حذف ارز ترجیحی است، گردن جنگ و مقاومت نیندازند. همه اینها راهحل داخلی دارد و مسئولان باید راهکارهای قوی و راهبردی را که بارها از سوی نخبگان و متخصصان اقتصاد بیان شده، به کار ببندند و مشکلات را حل کنند. برخی مسئولان که علت مشکلات را جنگ جا میزنند، در زمان صلح هم که میگفتند نمیشود، نداریم و نمیتوانیم. از این رو، گزاره «جنگ علت مشکلات» صحت ندارد.
ملت مبعوث ایران با تبعیت از امام خامنهای(حفظه الله) در میدان مقاومت حاضرند و اجازه جولان دشمن و دنبالههایش را نخواهند داد.
آنچه در تنگه هرمز جریان دارد، نظم جدید با قدرت ایران و زوال دوران سلطهگری آمریکاست. اگر آمریکا به زیرساختهای ما حمله کند، تمام پالایشگاهها و جریان نفت و گاز منطقه را بمباران میکنیم. تنگه هرمز تحت سیطره ایران اسلامی است و دیگر به قبل بازنمیگردد.
حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی خامنهای در پیام خود به مناسبت روز ملی خلیج فارس نیز تأکید کردند: «ایران اسلامی با شُکر عملی نعمت اِعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیج فارس را ایمن خواهد کرد و بساط سوءاستفادههای دشمن متخاصم را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اِعمال مدیریت جدید تنگه هرمز، آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملتهای منطقه رقم خواهد زد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهد کرد؛ بِإِذْنِ اللهِ
وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ».