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کد خبر: ۳۳۷۰۸۲
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
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قبیله آدمخواران!(گفت و شنود)

گفت: بسیاری از صاحبنظران و تاریخ‌دانان با اشاره به جنایات هولناکی که در تاریخ بشر اتفاق افتاده و ثبت شده است، نتیجه گرفته‌اند که جنایات مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی هولناک‌ترین و وحشیانه‌ترین جنایاتی است که تاکنون در تاریخ بشر سابقه نداشته است.
گفتم: بی‌حساب نیست که افکار عمومی جهانیان از آمریکا و رژیم صهیونیستی بیشترین نفرت را دارند. تا آنجا که مقامات این دو رژیم نیز به این نفرت جهانی اعتراف کرده‌اند.
گفت: با این حال، ترامپ و نتانیاهو اصرار دارند که خود را مدافع حقوق بشر معرفی کنند(!). 
گفتم: خبرنگاران از رئیس یک قبیله آدمخوار پرسیدند، آیا در قبیله شما پدیده زشت و پلید آدمخواری از بین رفته است یا هنوز ادامه دارد؟! گفت؛ بله، کاملاً از بین رفته است! فقط چند آدمخوار باقی مانده بود که همین دو سه روز پیش آنها را خوردیم!

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