رونمایی از تیمهای لیگ برتری کشتی ایران
با حضور ۱۲ تیم قرعهکشی لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی
۱۱ شهریور برگزار میشود.
مراسم قرعهکشی بیستوششمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام(ره)، روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه برگزار خواهد شد. این مراسم از ساعت ۱۰ صبح با حضور نمایندگان تیمهای شرکتکننده در سالن کنفرانس ساختمان شهید جنگروی فدراسیون کشتی برگزار میشود.
طبق اعلام سازمان لیگ فدراسیون کشتی در هر بخش کشتی آزاد و فرنگی 6 تیم حضور خواهند داشت که در دو گروه سه تیمی قرار میگیرند و به صورت رفت و برگشت با یکدیگر دیدار میکنند. استقلال، بانک شهر و دانشگاه آزاد در هر دو رشته تیمداری میکنند و حضور سپاهان در لیگ برتر کشتی فرنگی و نفت تهران در لیگ برتر کشتی آزاد هم از نکات قابل توجه است. اسامی تیمها به شرح زیر است:
رشته کشتی آزاد: 1. بانک شهر، 2. استقلال؛ 3. نفت تهران؛
4. دانشگاه آزاد اسلامی؛ 5. مقاومت البرز؛ 6. نامآوران پاس ساری
رشته کشتی فرنگی: 1. استقلال قم؛ 2. نفت و گاز پارس جنوبی شیراز؛ 3. دانشگاه آزاد اسلامی ایذه؛ 4. رعد پدافند ارتش؛ 5. سپاهان اصفهان؛ 6. بانک شهر.