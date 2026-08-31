ویرانی 1600 خانه در طوفان

طوفان و تگرگ شدید در جنوب برزیل جان دست‌کم دو نفر را گرفت و به بیش از هزار و 600 خانه آسیب رساند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، اداره دفاع مدنی ایالت «ریو گرانده

دو سول» در جنوب برزیل اعلام کرد طوفان و تگرگ شدید جان دست‌کم دو نفر را گرفت و به بیش از هزار و 600 خانه آسیب رساند. قربانیان شامل یک کودک هشت‌ساله بود که بر اثر سقوط درخت کشته شد و یک مرد ۷۲ساله که وسیله نقلیه‌اش گرفتار سیلاب شد.

در یک منطقه شمالی، حدود هزار خانه بر اثر بارش تگرگ درشت آسیب‌ دیده است. در نزدیک مرز غربی برزیل با اروگوئه نیز مقامات پس از وارد آمدن خسارت به ۳۴۹ خانه بر اثر تگرگ، وضعیت اضطراری اعلام کردند. «ریو گرانده دو سول» همچنان به دلیل آب و هوای شدید مرتبط با ال‌نینو در حالت آماده‌باش است. در سال ۲۰۲۴، این ایالت یکی از بدترین بلایای اقلیمی برزیل را تجربه کرد، زمانی که سیل تقریباً ۹۰ درصد از خاک آن را تحت تأثیر قرار داد و جان بیش از ۱۸۰ نفر را گرفت.