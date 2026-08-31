عملکرد جهادی شهرداری تهران در دوران جنگ مانع سوءاستفاده دشمن بود

کمیسیون ماده ۵ با حضور نمایندگان دستگاه‌ها، ابعاد مختلف عملکرد مدیریت شهری در بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ۱۲روزه و اعطای تراکم‌های تشویقی را در جلسه‌ای بررسی کرد.

به گزارش شهرداری تهران، در جلسه روز دوشنبه

۹ شهریورماه کمیسیون ماده ۵، ابعاد مختلف عملکرد مدیریت شهری در بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ۱۲روزه، اعطای تراکم‌های تشویقی و راهکارهای جدید جبران خسارت شهروندان و ابنیه شهری با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران، مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور، هاشم امینی، معاون وزیر نیرو و علی دارابی، معاون وزیر میراث فرهنگی و جمعی دیگر از مسئولان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شهرداری تهران برای حل مشکلات روی زمین‌مانده مردم

به میدان آمد

شهردار تهران در این نشست با تشریح پیشینه شکل‌گیری سازوکار استفاده از ظرفیت شهرها برای بازسازی خسارات جنگ، اظهار داشت: طبق قاعده، بنیاد مسکن متولی این امر بود اما با توجه به کسری اعتبارات در کشور و طی جلسات متعددی که با حضور رئیس‌جمهور محترم و اعضای دولت تشکیل شد، ایده بهره‌گیری از ظرفیت خود کلان‌شهرها و شهرها به تصویب رسید تا کار متوقف نماند.

علیرضا زاکانی افزود: ما حتی در اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تأمین هتل‌ها و رسیدگی به خانواده‌های متأثر از حملات با تمام توان وارد شدیم؛ به طوری که هزاران خانواده و نفرات متعددی تحت پوشش خدمات شهرداری قرار گرفتند.

وی با اشاره به استمرار شرایط جنگی و لزوم بازنگری در مدل‌های مالی کشور ادامه داد: باید از اتکای صِرف به نفت و مالیات عبور کنیم. ظرفیت بی‌نظیری در حوزه زمین و اراضی حریم با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که می‌تواند با اهرم‌سازی مناسب، اعتبارات فوق‌العاده‌ای را برای بازسازی ابنیه آسیب‌دیده و میراث ملی خلق کند بدون آنکه بار مضاعفی بر دوش مردم یا شهرداری‌ها بیفتد.

شهرداری تهران در پاکسازی آثار جنگ جهاد کرد

در ادامه این جلسه، مسعود نصرتی، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با قدردانی از اقدامات شهرداری پایتخت گفت: نماد این جنگ، خرابی‌های شهری بود و حدود ۴۱۰ نقطه از تأسیسات کشور آسیب دید. اما شهرداری تهران با اقدام جهادی اجازه نداد چهره شهر مخدوش بماند و نارضایتی در سطح شهر شکل بگیرد.

وی با اشاره به چالش‌های تأمین مالی و ناکافی بودن ارقام حمایتی، افزود: تعهداتی برعهده دولت است که به‌دلیل کمبود منابع هنوز محقق نشده است؛ از جمله کمک‌های بلاعوض و تجهیز لوازم منزل که با ارقام فعلی (مانند ۴۵۰ میلیون تومان) متناسب با خسارت‌های میلیاردی شهروندان نیست. ما نباید در اعطای امتیازات و بازسازی مکث کنیم، چراکه غفلت از رسیدگی سریع به آسیب‌دیدگان می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.

عملکرد سریع شهرداری تهران مانع از سوءاستفاده دشمن شد

وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی وزارت کشور نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت روانی پویایی پروژه‌های شهری اظهار داشت: شروع به کار مجدد کارگاه‌های ساختمانی و بازسازی نقاط آسیب‌دیده، روحیه اجتماعی را به شدت ارتقا می‌دهد. عملکرد سریع شهرداری تهران مانع از سوءاستفاده دشمن و ایجاد خوراک تبلیغاتی از خرابی‌ها شد.

وی خاطرنشان کرد: اختیارات کمیسیون ماده ۵ و مصوبات مربوطه، بستری قانونی برای مدیریت درآمد-هزینه در چارچوب بودجه شهر فراهم کرده و اکنون نیز پیشنهاد می‌شود برای ساختمان‌های دولتی آسیب‌دیده از جنگ، سازوکار مشخصی تعریف شود تا چهره بصری محلات پایتخت از افسردگی و نازیبایی رها شود.