شهرکرد- خبرنگار کیهان:

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قمر بنی‌هاشم(ع) استان چهارمحال و بختیاری در افتتاحیه دوره توانمندسازی «یاوران ولایت» و در جمع پیشگامان ا فرماندهان بسیج دانش‌آموزی استان، با اشاره به عظمت شخصیت پیامبر اکرم(ص) در تربیت و هدایت بشریت، اظهار داشت: رسالت و هدایت نبی مکرم اسلام(ص) محدود به زمان حیات ایشان نبوده و آثار آن تا امروز ادامه دارد.

سرهنگ پاسدار اکبر رئیسی، گفت: یکی از نشانه‌های این حقیقت، تداوم مقابله، مخالفت و حتی توهین سردمداران جریان کفر با پیامبر اسلام(ص) و ارزش‌های اسلامی است.

رئیسی، با بیان اینکه امروز تقابل میان تمدن اسلامی و تمدن غربی وارد عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی شده است، افزود: تمدن غرب برای مقابله با تمدن اسلامی برنامه و نقشه دارد و در این مسیر بر برخی از مهم‌ترین پایه‌های شکل‌گیری و استمرار یک جامعه و تمدن تمرکز کرده است.

وی، نخستین محور این تقابل را خانواده دانست و گفت: اگر قرار باشد بنیان یک جامعه تضعیف شود، خانواده یکی از نخستین سنگرهایی است که مورد هدف قرار می‌گیرد و در این میان، مادر جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار دارد. حفظ جایگاه مادر، عفت و کرامت زن و استحکام خانواده از عوامل مهم پایداری جامعه اسلامی است.

رئیسی، دومین محور را تعلیم و تربیت عنوان کرد و افزود: برای آسیب‌زدن به یک جامعه باید نظام تعلیم و تربیت آن را از ریشه تضعیف کرد. متأسفانه گاهی شاهد هستیم که احترام به معلم و شأن جایگاه تعلیم و تربیت آن‌گونه که باید مورد توجه قرار

نمی‌گیرد.

وی افزود: توهین و بی‌احترامی به جایگاه معلم و نظام تعلیم و تربیت باید با حساسیت جامعه روبه‌رو شود، چرا که آینده هر جامعه‌ای در مدرسه و در فرآیند تربیت نسل آینده ساخته

می‌شود.

رئیسی سومین محور را الگوهای جامعه برشمرد و تصریح کرد: اگر می‌خواهید تمدنی را از بین ببرید، الگوهای آن جامعه را هدف قرار دهید؛ علما، دانشمندان و شخصیت‌های اثرگذار را از جایگاه واقعی خود پایین بیاورید و در مقابل، افراد کم‌مایه را به عنوان الگو به جامعه معرفی

کنید.

وی با اشاره به نقش علما و روحانیت در تقویت معنویت جامعه اسلامی گفت: محور معنویت در جامعه، روحانیت و عالمان دینی هستند و باید جایگاه علم، دانش، معنویت و شخصیت‌های فرهیخته در جامعه حفظ و تقویت شود.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه استان در ادامه خطاب به دانش‌آموزان حاضر در دوره توانمندسازی «یاوران ولایت» گفت: شما آینده‌سازان این کشور هستید و باید برای خدمت به جامعه اسلامی، افق و چشم‌انداز مشخصی برای آینده خود داشته باشید و در همه عرصه‌ها با جدیت تلاش کنید.

وی سازماندهی، کار تیمی و همدلی را از الزامات موفقیت نسل جوان دانست و خاطرنشان کرد: با سازماندهی مناسب و کار تیمی می‌توان بسیاری از مشکلات را پشت سر گذاشت. باید به یکدیگر کمک کنید و دوستی، محبت و مهربانی را در روابط خود فراموش نکنید.

رئیسی با تأکید بر ضرورت احترام به همه افراد افزود: هیچ‌کس را کوچک نشماریم و برای همراه کردن دیگران تلاش کنیم. هنر واقعی، همراه کردن مخالف است. شما دانش‌آموزان باید این مهارت را بیاموزید و در مسیر فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود به جای طرد دیگران، برای گفت‌وگو، همدلی و ایجاد همراهی تلاش کنید.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این دوره با بهره‌گیری از آموزش‌ها و تجربیات ارائه‌شده، در آینده بتوانند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و علمی کشور نقش‌آفرینی کرده و زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی باشند.

گفتنی است، دوره توانمندسازی «یاوران ولایت» پیشگامان و فرماندهان بسیج دانش‌آموزی استان چهارمحال و بختیاری با هدف ارتقای توانمندی‌های تشکیلاتی، آموزش کنشگری فعال و خلاق و آشنایی دانش‌آموزان با الزامات میدان‌داری در شرایط کنونی، در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید چمران شهرستان سامان در حال برگزاری است.

این دوره با حضور سرهنگ پاسدار اکبر رئیسی معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع)، بهمن خدادادی مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری آغاز و طی چهار روز به‌صورت شبانه‌روزی در کارگاه‌های آموزشی، سناریوهای عملی و برنامه‌های مهارتی و رزمایشی ادامه خواهد

داشت.

سرهنگ پاسدار کرم نظری، مسئول بسیج دانش‌آموزی استان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۲۷۵۰ شهید والامقام چهارمحال و بختیاری، با اشاره به فرآیند شناسایی و انتخاب پیشگامان اظهار داشت: «فرآیند شناسایی پیشگامان و دانش‌آموزان مستعد، از حدود سه ماه گذشته و در قالب مصاحبه و ارزیابی‌های مختلف برنامه‌ریزی و اجرا شده است تا دانش‌آموزان منتخب در این دوره، ضمن بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی، برای ایفای نقش مؤثرتر در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانمند

شوند.»