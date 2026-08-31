وحدت و خدمت؛ دو بالِ پیشرفت در ترازِ نظام اسلامی
شيراز- خبرنگار كيهان:
حضرت آیتالله دژکام، امام جمعه شیراز در خطبههای این هفته، ضمن تبریک فرا رسیدن هفته وحدت و هفته دولت، بر ضرورت نهادینهسازی دو محور اساسی وحدت امت اسلامی و خدمت بیمنت به خلق تأکید ورزید.
دژکام با استناد به خطبه پیامبر اکرم(ص) در حجهًْالوداع، وحدت را نه یک تاکتیک، بلکه ریشه در باورهای بنیادینِ توحیدی دانست.
وي با تصریح بر اینکه اعتقاد به خدای واحد و منشأ انسانی مشترک، پایانبخش تمامی نزاعهای قومی و قبیلهای است، خاطرنشان کرد: ریشه ظلم صهیونیستها در اعتقاد به نژاد برتر است؛ در مقابل، امت اسلامی باید با حفظ هویت خود، همچون مشت واحد در برابر دشمن مشترک بایستد.
نماینده ولیفقیه در فارس، در بخشی از خطبههای خود با اشاره به دستاوردهای اقتصادی استان، از گزارش سرمایهگذاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی در فارس تقدیر کرد و آن را نمودی از همتِ جمعی در شرایط جنگ اقتصادی خواند.
وي در بخش دیگری از بیانات خود، به ایستادگی و حضور مستمر ۱۸۰ شبِ مردم شیراز در خیابانها برای صیانت از آرمانهای نظام اشاره کرده و این حضور را بزرگترین پشتوانه مسئولان در مسیر خدمترسانی دانستند.
یکی از محورهای تخصصی و قابلتأمل در خطبههای این هفته، نقد رویههای بانکی بود. خطيب جمعه شيراز با هشدار نسبت به استفاده از ادبیات بانکداری متعارف در تقابل با بانکداری اسلامی تأکید کرد: بانکداری اسلامی خود متعارف و الگوست؛ تعبیرِ قرار دادنِ این دو در برابر هم، نهتنها غلط، بلکه آسیبزا است. دژكام با استناد به گزارشهای دیوان محاسبات و تکالیف برنامه هفتم توسعه، از بانکها خواستند تا با کنترل دقیق خلق پول و جهتدهی منابع به سمت اقتصاد مقاومتی، از تکرار رویههای تورمزا پرهیز کنند.
وی تصریح کرد: بانکداری اسلامی فراتر از رباخواری است و باید در خدمتِ تولید و معیشت
عمومی باشد.
در پایان، آیتالله دژکام ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۷ ربیعالاول، سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع)، این مناسبت خجسته را به عموم ملت ایران و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای تبریک و تهنیت گفتند.