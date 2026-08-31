کد خبر: ۳۳۷۰۲۸
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
تقلید در اصول دین، ممنوع!(سلوک عارفانه)
دین اسلام رکن اساسی و پایه اصلی خود را توحید قرار داده است. توحید بالاترین و عظیمترین اندیشهای است که به دماغ بشر رسیده، بسیار دقت و نازککاری میخواهد. از طرفی در اصول این دین و بالاخص در اصل اصول آن یعنی توحید، تقلید محکوم شده و تحقیق لازم شمرده شده است. ناچار باید این دین، تفکر و تدبر و تحقیق و جستوجو را فرض بشمارد و قسمت مهمی از آیات خود را به این موضوع اختصاص بدهد، و همین کار را کرده است.(1)
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1- مجموعه آثار استاد شهید مطهری(ره)، ج 30، ص 122و 123، با تلخیص و ویرایش