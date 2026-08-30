* نیروهای مسلح کشورمان تدبیر رهبری حکیمانه امام شهیدمان و مجاهدت فرماندهان و جوانان مستعد و پاکباز، قوای نظامی و دفاعی کشور را به مرحله‌ای رساندند که در جنگ‌های تحمیلی آمریکایی- صهیونی رونمایی از بخشی از این توانمندی‌ها، علاوه ‌بر این که حیرت جهانی را برانگیخت، نفس دشمن را نیز گرفت و به معنی واقعی رعب و وحشت و ضعف را بردل دشمنان گذاشت.

لعلی

* وقتی امت مبعوث همراه با امام امت فریاد انتقام و الله اکبر بر سرآمریکای آدمخوار سرمی‌دهد تعداد انگشت شمار پر مدعا فریاد می‌زنند امضای ترامپ یک فرصت طلایی برای تسلیم شدن است! باید صلح کرد! خداوندا امت را از شر تفرقه‌افکنان نجات دهد.

ابوالقاسمی

* تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب و دریای سرخ را باید محکم گرفت. به خیال مذاکره و توافق، نباید اجازه داد در وضعیت محاصره دریایی مقاومت، نفت از منطقه صادر شود. اکنون وقت ضربت متقابل و دردناک است، نه مذاکره در فضای تهدید!

عرب‌مقصود

* امروز خدا را شکر می‌کنیم که در کنار توان نظامی نیروهای مسلح عزیزمان، از نهاد‌های کارآمد، تاب‌آوری و پشتوانه اجتماعی برخورداریم و به هیچ‌وجه تسلیم اراده قدرت‌های خارجی نخواهیم شد.

یوسفی

* ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از آغاز «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی» در تاریخ علیه ایران سخن گفته است. اولا کارزار جنگ اقتصادی علیه ملت ایران، از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی مردم ایران در سال۵۷ آغاز شده و تهدید جدیدی نیست. ثانیا در دو جنگ اخیر نیز با وجود سنگین‌ترین فشارها، ایران توانسته تاب‌آوری چشمگیری از خود نشان بدهد. این دوره هم با کمک خداوند و همراهی ملت همیشه در صحنه کشورمان، آمریکا را شکست خواهیم داد.

عبدی

* جواب نماینده ایران در بریکس به نماینده امارات شنیدن و جای دست مریزاد گفتن دارد. نماینده کشورمان جواب داده هر کشوری با میزبانی از متجاوز و زمینه‌سازی برای حمله به ایران، بدون تردید با عواقب عمل خود روبه‌رو خواهد شد. بله همین‌طور است هرکس که بذر دشمنی با ایران را بکارد، سرانجام میوه تلخ آن را درو خواهد کرد.

شاهمرادی

* با اطلاع عرض می‌کنم دشمن برنامه جدی برای پس گرفتن خیابان از نیروی‌های مؤمن و مردمی در دستور کار دارد. به همین دلیل معتقدم خیابان در حکم تنگه احد برای جمهوری اسلامی ایران است. پس، حضور خود در خیابان را دست‌کم نگیریم. قدرت حضورمان در خیابان، اگر از قدرت موشک‌های شلیک شده بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. یا علی مدد.

مرسلی

* اذعان غربی‌ها به این که ایران با کنترل تنگه هرمز، نظم تازه‌ای را اعمال کرده است و کشورهای منطقه ناچارند خود را با این واقعیت راهبردی جدید سازگار کنند. امروز به خاطر حماقت ترامپ قدرت منطقه در دست ایران است نه شیطان بزرگ!

صیدی

* ترامپ تفاهم‌نامه 14‌بندی که به نفع ایران بود را در حالی پذیرفت که از ابتدا بنای اجرای آن را نداشت. دنبال فرصت بود تا مثل گذشته در وسط میز مذاکره، خیانت خود را آشکار و مجدداً حمله کند!

احمدی

* در مورد پیمان دفاعی سه‌جانبه مکه میان ترکیه، پاکستان و عربستان که به تازگی امضا شده است باید گفت که این پیمان تکرار تجربه‌ای شکست‌خورده است و در عمل نمی‌تواند تغییر جدی در معادلات یمن ایجاد کند. به عبارتی این پیمان پر سر‌وصداست ولی فاقد ضمانت و توانایی اجرائی است.

افاضاتی

* سخنان سرلشکر محسن رضایی در گفت‌وگوی ویژه خبری واقعاً دلگرم‌کننده بود. هم روحیه عالی، هم جواب عربده‌کشی‌های ترامپ را داد و هم پالس‌های ضعف را جبران کرد.

دارابی

* در حال حاضر مردم یمن با تجربه بیش از یک دهه جنگ، به سطحی از مقاومت و فناوری نظامی دست یافته‌اند که حتی شدید‌ترین حمللات نظامی نیز نمی‌تواند تنگه باب‌المندب را از کنترل آنها خارج کند. بستن این تنگه با چند قایق یا حتی یک آرپی‌جی امکان‌پذیر است، برعکس، باز کردن آن برای قدرت‌های جهانی دشوار و پرهزینه است. این واقعیت، بهترین دلیل برای صلح با یمن به جای تقابل نظامی با آن محسوب می‌شود

دادالهی

* نشریه آمریکایی نیوزویک، تسلط ایران بر تنگه هرمز را از برخی جهات سلاحی قدرتمندتر از بمب هسته‌ای ‌توصیف کرده است. واقعیت هم نشان می‌دهد تنگه هرمز، یک برگ برنده استراتژیک در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

صوری

* ایران در حال حاضر از سه میدان نظامی، حضور میدانی مردم و مذاکره برخوردار است. اما این سه عرصه باید به‌صورت هماهنگ و با قدرت پیش بروند تا ایران بتواند از شرایط پیچیده کنونی با سربلندی عبور کند.

اولیائی

* ناکامی کامل آمریکا در سه جنگ تحمیلی علیه ایران، بیانگر این است واشنگتن نه در میدان نظامی و نه در عرصه اقتصادی، سلاح مؤثری برای وادار کردن ایران به تسلیم در اختیار ندارد. در ضمن آمریکا با وجود حملات وحشیانه دو هفته‌ای به جنوب ایران نیز نتوانست تنگه هرمز را بازگشایی کند و این آبراه استراتژیک همچنان تحت کنترل جمهوری اسلای ایران باقی مانده است.

قنادزاده

* نظرسنجی مرکز فلسطینی پژوهش‌های سیاسی و پیمایشی نشان می‌دهد که ۷۲ درصد از فلسطینی‌ها با خلع سلاح جنبش حماس پیش از خروج کامل رژیم صهیونی از نوار غزه مخالفت کردند. بر اساس این نظرسنجی، میزان مخالفت با خلع سلاح پیش از عقب‌نشینی کامل اشغالگران، در کرانه باختری ۷۹ درصد و در نوار غزه ۶۲ درصد بوده است.

عباسلو

* بر اساس گزارش شرکت تحلیل انرژی ورتکسا، تنها در یک هفته ۱۷۵ میلیون بشکه از ذخایر نفت شناور روی آب جهان کاسته شده و همزمان، ذخایر راهبردی نفت آمریکا به زیر ۳۰۰ میلیون بشکه سقوط کرده که کمترین رقم در ۴۳ سال اخیر و تنها پاسخگوی ۴۰ روز مصرف است. می‌خواهم عرض بکنم این روند می‌تواند بازار انرژی را با شوک جدی مواجه کند.

روزگاری

* وقتی اقتصاد، منابع و ثروت‌های عراق عملاً در کنترل آمریکاست یعنی این که حاکمیت در عراق ناقص است. گفتنی است حاکمیت تنها به کنترل خاک محدود نمی‌شود، بلکه استقلال در سیاست‌های مالی و اقتصادی نیز ضروری است.

رزمی

* آمریکایی‌ها ثابت کرده‌اند زبان دیپلماسی را نمی‌فهمند، لذا نه تحریمی را برمی‌دارند، نه منابعی آزاد می‌کنند و نه به دزدی دریایی خود پایان می‌دهند. اما تاریخ نشان خواهد داد که با زبان قدرت نه تنها مجبور به این اقدامات خواهند شد بلکه با عذرخواهی از ملت بزرگ ایران منطقه را ترک خواهند کرد.

محمدبیگی

* مردم بیش از 170 روز است که هر شب پرچم به دوش با حضور در میادین شهر به تکلیف خود عمل می‌کنند. این را باید مسئولان مربوطه با کار مضاعف و تلاش بی‌وقفه در خدمت‌رسانی و در جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، پاسخ در خور این ملت مبعوث شده بدهند.

مرعشی

* امید آمریکا به شورش و اغتشاش ناشی از مشکلات اقتصادی و به‌ویژه آثار روانی آن در جامعه است. در مقابل، حضور مردم در سنگر خیابان و مواضع مقتدرانه رؤسای قوا و مدیریت بازار در ناامید ساختن دشمن تعیین‌کننده است.

پزشکی

* در حوزه اقتصاد‌، ایران با وجود تحریم‌های همه‌جانبه، موفق شده است با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، تنوع‌‍‌بخشی به روابط تجاری و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تاب‌آوری خود را به سطح قابل قبولی برساند.

صادقی گوغری

* سازمان بازرسی کشور، اعلام نموده شرکت‌های هواپیمایی که در ایام اربعین اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند جریمه خواهند شد. بنویسید جریمه این شرکت‌ها به چه درد ما مال‌باختگان می‌خورد. باید کاری کنند اضافه پول ما را برگردانند.

پرتو

* قیمت میوه‌ در تره‌بار شهرداری‌ها معمولاً در گذشته تفاوت بسیاری با مغازه‌ها و وانتی‌ها داشت، ولی اخیراً این تفاوت حس نمی‌شود بلکه بالاتر هم هست. برای مثال چند روزی است که انگور فراوانی توسط وانتی‌ها با قیمت کیلویی 100هزار تومان عرضه می‌شود ولی در تره‌بار بالای 150 هزار تومان! لطفاً نظارت بیشتری صورت گیرد.

جمعی از خریداران همیشگی تره‌بار شهرداری‌ها