کد خبر: ۳۳۷۰۱۲
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
عصبانیت شیطان!(گفت و شنود)
گفت: تعدادی از رسانههای مطرح دنیا، ترامپ را احمق خودشیفتهای معرفی کردهاند که آمریکا را به ورطه سقوط کشانده است.
گفتم: ایول! چه بهتر از این؟!
گفت: یک افسر سابق ارتش آمریکا میگوید، اقدامات ترامپ شیطان را هم خسته کرده است!
گفتم: نگفته چرا؟!
گفت: میگوید، برای این که توصیههای شیطان را هم خوب نمیفهمد و آنها را برعکس عمل میکند و در نتیجه به نفع ایران تمام میشود!
گفتم: یارو شنیده بود اگر موقع غذا خوردن بسمالله نگوید شیطان با او همغذا میشود و چون خیلی به شیطان علاقه داشت بسمالله نمیگفت! بعد از چند روز شیطان به خوابش آمد و گفت؛ مردک از این پس بسمالله بگو! اعصاب مرا بههم ریختی از بس که آتآشغال به خوردم دادی!