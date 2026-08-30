عصبانیت شیطان!(گفت و شنود)

گفت: تعدادی از رسانه‌های مطرح دنیا، ترامپ را احمق خودشیفته‌ای معرفی کرده‌اند که آمریکا را به ورطه سقوط کشانده است.

گفتم: ایول! چه بهتر از این؟!

گفت: یک افسر سابق ارتش آمریکا می‌گوید، اقدامات ترامپ شیطان را هم خسته کرده است!

گفتم: نگفته چرا؟!

گفت: می‌گوید، برای این که توصیه‌های شیطان را هم خوب نمی‌فهمد و آنها را برعکس عمل می‌کند و در نتیجه به نفع ایران تمام می‌شود!

گفتم: یارو شنیده بود اگر موقع غذا خوردن بسم‌الله نگوید شیطان با او هم‌غذا می‌شود و چون خیلی به شیطان علاقه داشت بسم‌الله نمی‌گفت! بعد از چند روز شیطان به خوابش آمد و گفت؛ مردک از این پس بسم‌الله بگو! اعصاب مرا به‌هم ریختی از بس که آت‌آشغال به خوردم دادی!