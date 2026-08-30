صورت‌مسئله روشن‌تر از آن است که نیاز به پیچیده‌سازی داشته باشد، اما وقتی ادبیات رسمی پاستور از زبان مشاوران و نزدیکان رئیس‌جمهور به سمت «تقلیل اقتدار ملی» می‌رود، دیگر نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.

پیام اخیر یوسف پزشکیان در حمایت از سخنان تامل‌برانگیز محمدجعفر قائم‌پناه، نه‌تنها یک نظر شخصی، بلکه رونمایی از یک خط محاسباتی خطرساز در بدنه اجرائی کشور است؛ خطی که مدعی شده «مخالف غنی‌سازی نیستم» اما در عین حال فاز انفعال به خود گرفته و می‌نویسد: «حیات ما به غنی‌سازی وابسته نیست. غنی‌سازی نکنیم نمی‌میریم» و حتی تا جایی پیش می‌رود که بگوید: «اگر منافع ما در غنی‌سازی یا موشک است، نگه داریم و اگر نیست دست برداریم.»

این نگاه تاجرانه به امنیت ملی و این توصیه که «مسائل را ناموسی نکنید که هیچ‌کس نتواند درباره‌اش حرف بزند»، درست در فردا روزی مطرح می‌شود که ملت ایران سخت‌ترین آزمون‌های تاریخی، فشار حداکثری،جنگ، تحریم‌ و شهادت عالی‌ترین فرماندهان و داغ قائد امت را با ایستادگی پشت سر گذاشته است. چطور ممکن است پس از گذر از این همه طوفان سهمگین، هنوز برخی در پاستور متوجه نشده باشند که مسئله واشنگتن، غنی‌سازی یا برد موشک‌ها نیست، بلکه اصل «موجودیت» ایران است؟ اگر منطق «هزینه ‌ندادن» و عقب‌نشینی محاسباتی امروز ملاک عمل قرار گیرد، فردا دقیقاً همین استدلال را برای صنعت پهپادی، توان دفاعی و حتی عمق استراتژیک کشور ردیف خواهند کرد. این همان دالان بی‌انتهایی است که نقطه‌پایانی ندارد؛ زیرا زیاده‌خواه وقتی ببیند تهدیدش معیار عقب‌نشینی ماست، خط پایان حقوق ملت را او تعیین خواهد کرد، نه منافع ملی ما. عجیب است کسانی که روزی از «تفاهم» حرف می‌زدند، فراموش کرده‌اند طرف مقابل حتی به امضای خود هم رحم نکرد و یک‌طرفه فاتحه سند تفاهم را خواند.

بهتر است مشاور جوان پاستور به‌ جای توصیه‌های انتزاعی، نگاهی به تقویم تاریخ بیندازد و ماجرای ونزوئلا را مرور کند؛ کشوری که در سرابِ رفع تحریم، گام‌به‌گام عقب نشست و کارش به خلع سلاح اقتصادی و واگذاری امتیاز ۱۰۰ساله ۱۷ میدان نفتی با سهم ۵۵ درصدی به طرف آمریکایی رسید. آقازاده! مسئله، «ناموسی کردن» یک مسئله نیست؛ مسئله، حفظ سپردفاعی یک ملت است. شما که ادعا می‌کنید «آدم عاقل سود و زیان چیزی را می‌سنجند بعد تصمیم می‌گیرد»، دقیقاً کدام چشم‌انداز روشن را در پشت این عقب‌نشینی‌ها دیده‌اید که دیگران از دیدنش عاجزند؟ به مردم هم بگویید تا بدانیم چوب حراج زدن به قدرت ملی، قرار است چه دستاوردی برای این مرز و بوم داشته باشد!