تفاهم‌نامه‌ از نظر مدعیان اصلاحات، «تضمین» و به اعتقاد وزیر اسرائیلی «کاغذ پاره» است.

درحالی که نشریات اجاره‌ای و پروژه بگیر مدعی اصلاحات، بازگشت به تفاهم‌نامه را تضمینِ صلح معرفی می‌کنند، وزیر صهیونیست‌ها ایران را تهدید کرد که توافق با آمریکا، مانع عزم اسرائیل نخواهد بود.

«الی کوهن»، وزیر انرژی اسرائیل در گفت‌وگو با رسانه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» گفت: «اگر ایران مرتکب اشتباه شود و سعی کند برنامه هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک خود را از نو بسازد، حتی اگر توافقی هم با ایالات متحده حاصل شده باشد، ما برای حمله در آنجا آماده خواهیم بود».

به نظر می‌رسد که بازگشت به تفاهم‌نامه، سراب «صلح» و «آتش‌بس» است؛ همان‌گونه که با امضای ترامپ صحت رفتار صهیونیست‌ها در لبنان تضمین نشد؛ ضمانتی برای عدم ماجراجویی مجدد اسرائیل نیز وجود ندارد.

اسرائیل با نقض بند اول تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نشان داد که مسیری مجزا از ترامپ دارد و آمریکا نمی‌تواند صحت رفتار صهیونیست‌ها را تضمین و توحش آن‌ها را مهار کند؛ با نظر به نقض مکرر بند یک تفاهم‌نامه اصرار مدعیان اصلاحات برای بازگشت به تفاهم، پالس ضعف است؛ لذا بازگشت به تفاهم، صهیونیست‌ها را در توهم «برتری» فرو برده و نتانیاهو را «هار» می‌کند.