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کد خبر: ۳۳۷۰۰۰
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
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۲ اثر جدید علی بحرینی برای پیامبر اکرم(ص) منتشر شد

علی بحرینی هنرمند نقاش آئینی، ۲ اثر به مناسبت میلاد رسول‌الله‌(ص) خلق کرده ‌است که اثر اول، «غار ثور» نام دارد. غار ثَور، غاری در کوه ثور مکه است که پیامبر اکرم‌(ص) در آغاز هجرت به مدینه برای در امان ماندن از مشرکان به آنجا پناه بردند. با آنکه مشرکان تا کنار غار پیامبر را تعقیب کردند اما با امداد غیبی (تار عنکبوت و پرنده‌ای که در لانه‌اش نشسته) به ایشان دست پیدا نکردند.
همچنین، دیگر اثر او، «قرة‌العین رسول» نام دارد که در واقع محبت حضرت رسول اکرم‌(ص) را نسبت به حضرت امام حسین علیه‌السلام نشان می‌دهد. این ۲ اثر در ورک‌شاپ گذر هنر نبوی در شهر شیراز خلق شده‌اند.

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