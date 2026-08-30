رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، از وصول نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد. این رقم در حالی وصول شده که مواعد انجام تکالیف مالیاتی تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، «سید محمدهادی سبحانیان» همزمان با هفته دولت به وصول درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری پرداخت و گفت: در پنج ماهه ابتدائی سال 1405، مبلغ

799 هزار و 700 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است که بیانگر رشد 56 و دو دهم درصدی نسبت به دوره مشابه

سال 1404 است.

او تاکید کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که سازمان نه‌تنها فشار مضاعفی بر مؤدیان وارد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد تلاش کرده با تمدید مهلت‌ انجام تکالیف مالیاتی، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد.

به گفته سبحانیان، سازمان امور مالیاتی علی‌رغم تلاش برای تامین درآمدهای مالیاتی مورد نیاز دولت، حمایت از مهم‌ترین شرکای راهبردی خود یعنی کسب و کارها و فعالان اقتصادی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار خود قرار داده است و با پیگیری از مراجع قانونی ذی‌صلاح موفق شده است مجوز تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل، تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد املاک تا پایان شهریور را اخذ کند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح جزئیات «طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها» گفت: در سال 1405، مؤدیان مشمول می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان دو هزار و 83 پروژه اولویت‌دار ملی و استانی انتخاب کنند و در چارچوب این طرح، 282 هزار میلیارد ریال از درآمدهای مالیاتی به تامین مالی و تکمیل این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.

وی با اشاره به ترکیب پروژه‌های مشمول طرح در سال جاری گفت: حوزه آموزش و پرورش با 909 پروژه، معادل 43 درصد کل پروژه‌ها، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، حوزه آب، کشاورزی و محیط زیست با 346 پروژه، فرهنگ، ورزش و گردشگری با 222 پروژه، سلامت و رفاه اجتماعی با 205 پروژه و حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی با 194 پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در چهارماه نخست امسال بیش از 112 هزار میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر سراسر کشور توزیع شده است.

به گفته سبحانیان، عوارض ارزش افزوده توزیع شده بین این دستگاه‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 59 درصد رشد داشته است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته 70 هزار میلیارد تومان بوده است.