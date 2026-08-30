فرآیند واگذاری 300 هزار قطعه زمین روستایی آغاز شد؛ اما هزینه آماده‌سازی زمین‌ها بر دوش متقاضیان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرآیند اجرائی واگذاری اراضی روستایی برای تأمین زمین مورد نیاز حدود 300 هزار متقاضی طرح‌های حمایتی مسکن از دیروز هشتم شهریور آغاز شد. بر این اساس متقاضیان در چهار مرحله برای تخصیص زمین فراخوان خواهند شد. مطابق دستورالعمل «واگذاری اراضی روستایی»، فرآیند واگذاری تا هفتم مهرماه 1405 ادامه خواهد داشت. تسهیل دسترسی متقاضیان به زمین مسکونی، کوتاه شدن مسیر خانه‌دار شدن خانوارهای روستایی و استفاده از ظرفیت روستاهای برخوردار از زمین، از اهداف این طرح اعلام شده است. این برنامه همچنین با هدف تقویت مهاجرت معکوس و جلوگیری از خالی شدن روستاها اجرا می‌شود. بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در مرحله نخست متقاضیان مؤثر فاقد تخصیص پروژه و افرادی که تا پایان سال 1400 در طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، در اولویت قرار دارند. مرحله دوم از 18 شهریور آغاز می‌شود و متقاضیانی را شامل می‌شود که طی سال‌های 1401 و 1402 ثبت‌نام کرده‌اند. در مرحله سوم، از 28 شهریور، ثبت‌نام‌شدگان سال 1403 و پس از آن فراخوان می‌شوند. مرحله چهارم نیز از هفتم مهرماه با انتشار فراخوان عمومی جدید آغاز خواهد شد. در اولویت نخست واگذاری، افراد بومی روستا قرار دارند؛ این گروه شامل ساکنان فعلی و افرادی است که ریشه و سابقه سکونت

در روستا دارند. پس از آن، ساکنان شهرهای مجاور روستاهای دارای

ظرفیت تأمین زمین امکان ثبت درخواست خواهند داشت.

نحوه درخواست زمین روستایی

در سه مرحله نخست، متقاضیان واجد شرایط از طریق پیامک برای مراجعه و تکمیل مراحل واگذاری مطلع می‌شوند. متقاضی پس از ورود به سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، روستای مورد نظر خود را انتخاب کرده و مدارک مربوط به سابقه سکونت، ریشه یا نسب خود را بارگذاری می‌کند. این مدارک باید به تأیید شورای اسلامی روستا و دهیاری برسد. پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، در صورت وجود ظرفیت، مراحل تخصیص زمین انجام خواهد شد.

اراضی در قالب واگذاری 99 ساله در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و هزینه آماده‌سازی زمین نیز بر عهده متقاضی خواهد بود. چنانچه شرایط متقاضی احراز نشود یا ظرفیت زمین در روستای انتخاب‌ شده تکمیل شده باشد؛ درخواست وی از فرآیند واگذاری حذف نمی‌شود؛ بلکه متقاضی به صف شهر انتخابی قبلی خود بازگردانده خواهد شد.

منبع هزینه آماده‌سازی زمین

گفتنی است؛ دولت با هزینه خرید هر واحد مسکونی استیجاری در کلانشهری همچون تهران که به جیب انبوه‌سازان سفارشی می‌رود؛ می‌توانست 10 زمین مسکونی در این شهر را آماده‌سازی کند. بنابراین، با توجه به اینکه هزینه آماده‌سازی زمین در روستاها، به مراتب کمتر است؛ با تخصیص منابع خرید هزاران واحد مسکن استیجاری، احتمالاً هزینه آماده‌سازی همه 300 هزار زمین روستایی فراهم می‌شد تا باری از دوش مردم برداشته شود. نکته دیگر اینکه، اعطای زمین در روستاها اگر با تامین شغل پایدار نباشد؛ اتلاف منابع است. زمین مسکونی باید در زمین‌های الحاقی به کلانشهرها داده شود که اشتغال پایدار دارد.

اعطای زمین؛ عامل شکست تورم مسکن

امسال با وجود اعلام افتتاح ۱۳۴ هزار واحد مسکونی تا پایان شهریور، قیمت مسکن نه‌تنها کنترل نشد، بلکه در مناطق یک تا ۳ تهران از متری ۵۵۰ میلیون تومان هم عبور کرد. درشرایطی مسکن دچار تورم شده که در کشورهای پیشرفته، مسکن و ساخت و ساز با دربرگیری بیش از 200 شغل (به طور مستقیم و غیر مستقیم) عامل کنترل تورم و خارج کردن کشور از رکود است. البته در ایران، اگر هدف اصلی ساخت و ساز، خانه‌دار کردن مردم باشد؛ تورم مسکن خواهد شکست اما با اهداف بیزینسی فعلی در دولت، تحقق هدف اصلی، بسیار دور است. اگرچه افزایش تقریباً 100 درصدی مصالح ساختمانی؛ در افزایش قیمت مسکن تاثیر داشته اما دلیل اصلی گرانی مسکن به قیمت‌های نجومی زمین و کندی در حد توقف اجرای طرح‌های مسکنی دولت مربوط است.