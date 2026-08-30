سرویس ورزشی-

تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با نمایشی درخشان در فینال مسابقات قهرمانی جهان، فرانسه را ۳ بر یک شکست داد و برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان در رده سنی زیر ۱۷ سال را از آن خود کرد.

آخرین روز دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال جهان شنبه هفتم شهریور با دو دیدار در دوحه قطر پیگیری شد. تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال پسر ایران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه و در دیدار فینال این مسابقات به مصاف فرانسه رفت و سه بر یک این تیم را شکست داد تا بر بام جهان قرار گیرد.

شاگردان آرش صادقیانی در ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲ مغلوب حریف شد اما در ست‌های اول، دوم و چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۱۲ فاتح این میدان بزرگ شدند تا با هفت برد متوالی برای نخستین بار به مقام قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان دست یابند.

تیم ملی زیر ۱۷ سال پسر ایران در شش دیدار قبلی خود موفق به شکست الجزایر، چین تایپه (دوبازی)، پاکستان (دوبازی) و آرژانتین شد تا فرانسه هفتمین قربانی این تیم باشد و شاگردان صادقیانی با شایستگی قهرمان جهان شوند.‌ سینا حضرتی، آژوان‌ نمازی، منیب‌ شیخ، آکام ابراهیم‌نژاد‌، امیررضا‌ فرامرزی، پارسا مقصودی و آرش اشرفی ترکیب شروع‌کننده تیم ایران در این مسابقه بودند.

در دیدار رده‌بندی این مسابقات نیز تیم ملی والیبال برزیل با شکست آرژانتین به مقام سومی و مدال برنز رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران جهان دست یافت. آرژانتین در ست اول این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید، اما در ست‌های دوم تا چهارم با امتیازهای ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۳ مغلوب حریف شد تا به رتبه چهارمی این رقابت‌ها اکتفا کند.

افتخار بزرگ برای صادقیانی

آرش صادقیانی، سرمربی ۴۱ ساله تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران، شاید پس از بازی ایران و فرانسه که منجر به قهرمانی زیر ۱۷ سال ایران شد، خوشحال‌ترین فرد حاضر در زمین بود. صادقیانی که در دوران حرفه‌ای در تمامی رده‌ها برای تیم ملی والیبال ایران بازی کرده بود و قهرمانی کسب نکرده بود، سرانجام شنبه با تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال قهرمان جهان شد. ‌این مربی جوان که کار با نوجوانان را به خوبی بلد است، به خوبی توانست در هفت بازی شاگردانش را هدایت کند و جام قهرمانی را بالای سر ببرد. صادقیانی حالا پس از چند سال کار، با این قهرمانی خود را در دسته مربیان ایرانی‌ای قرار داد که سابقه قهرمانی در جهان در رده پایه‌ها را به دست آورده‌اند. صادقیانی پس از قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، گفت: من هم این موفقیت را به همه والیبال‌دوست‌های عزیز، هموطنان و مردم خوب کشورم تبریک عرض می‌کنم. خدا را شکر که توانستیم بر بام والیبال زیر ۱۷ سال دنیا بایستیم و قهرمان جهان شویم. این قهرمانی را تقدیم می‌کنم به همه مردم عزیزم، خانواده‌ شهدایی که در جنگ عزیزانشان را از دست دادند، رهبر شهیدم، همه والیبالیست‌های شهید لامرد و کودکان میناب. واقعاً خدا به ما لطف داشت که توانستیم به این مقام نائل شویم و خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم مردم‌مان را شاد کنیم. سرمربی تیم ملی زیر ۱۷ سال ایران در ادامه از تمام افرادی که در مسیر آماده‌سازی این تیم نقش داشتند، قدردانی کرد و گفت: جا دارد از تک‌تک کسانی که برای این تیم زحمت کشیدند تشکر کنم؛ از فدراسیون والیبال و رئیس محترم فدراسیون، آقای تقوی، تا همه عزیزانی که در ارکان مختلف فدراسیون به ما کمک کردند. از افرادی که در سالن، آشپزخانه، خوابگاه در طول اردوهای تیم ملی کنار ما بودند و همچنین کسانی که همراه تیم به قطر نیامدند اما در مسیر آماده‌سازی به ما کمک کردند، تشکر می‌کنم. واقعاً باید از تک‌تک این عزیزان قدردانی کنم. وی همچنین با اشاره به حمایت مردم از تیم ملی، گفت: از همه کسانی که برای ما دعای خیر کردند نیز تشکر می‌کنم. دعای خیر و انرژی مثبت شما به ما رسید. خیلی خوشحالم و ان‌شاءالله که این بردها و موفقیت‌ها تداوم پیدا کند. این قهرمانی را به همه مردم عزیز کشورم تقدیم می‌کنم.

واکنش تقوی به قهرمانی تیم ملی نوجوانان

میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال هم پس از قهرمانی تیم ملی والیبال پسران زیر ۱۷ سال ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان اظهار داشت: واقعاً روز شنبه خبر راهیابی دختران به جمع چهار تیم برتر و همچنین کسب مقتدرانه مدال طلای جهان توسط تیم زیر ۱۷ سال، در این روزهای سخت خبرهای خوبی بود که لبخند را به لب مردم می‌آورد. از مردم خوب، خانواده‌های بازیکنان، کادر فنی به سرمربیگری آقای صادقیانی و همه همکارانی که زحمات ارزشمندی برای این موفقیت کشیدند، صمیمانه تشکر می‌کنم. بچه‌های خوب و باغیرت تیم ملی زیر ۱۷ سال در دو سال گذشته زحمت زیادی کشیدند و کار خود را از صفر آغاز کردند و امروز نتیجه آن تلاش‌ها را می‌بینیم. رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به موفقیت‌های اخیر تیم‌های پایه و بانوان گفت: در کنار این قهرمانی، امسال با هدایت عبدالرضا علیزاده یک مدال طلای ارزشمند در رده زیر ۱۸ سال به دست آوردیم و قهرمانی آسیا و جهان را نیز تجربه کردیم. تیم ملی بانوان هم با حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا تاریخ‌سازی کرد.