سوگندنامه ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی قرائت شد
سوگندنامه ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی توسط آرین سلیمی و مهیا بهشتی ورزشکاران تکواندو و وزنهبرداری قرائت شد.
مراسم بدرقه کاروان ورزش اعزامی ایران به بیستمین دوره بازیهای آسیایی شامگاه شنبه (٧ شهریور) در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار شد.
احمد دنیامالی وزیر ورزش و معاونان او در توسعه ورزش بانوان و مدیریت و منابع انسانی، محمود خسرویوفا و مهدی علینژاد رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک همراه با رؤسای فدراسیونهای ورزشی و ورزشکاران اعزامی به ناگویا برگزار شد. شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه محور اصلی مراسم بدرقه بود طوریکه بخشی از محل برگزاری مراسم در آکادمی ملی المپیک به کولهپشتیهایی که نماد شهدای میناب است، اختصاص داده شده بود.
همچنین اعضای برخی خانوادههای شهدای میناب از شرکتکنندگان در مراسم بودند، مراسم کاشت ٥ نهال در حاشیه مراسم بدرقه با حضور آنها برگزار شد. حتی یکی از سخنرانان این مراسم، مادر یکی از همین شهدا بود.
در این مراسم، متن قرائت شده سوگندنامه ورزشکاران توسط آرین سلیمی و مهسا بهشتی بدین شرح است:
به نام خدا
به نام جمهوری اسلامی ایران
به نام مردم سرافراز ایران
به یاد شهدای پرافتخار این سرزمین
به یاد فرشتگان میناب
و به یاد قائد شهیدمان
ما، ورزشکاران ایران، فرزندان این سرزمین، به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، به شرافت ایرانی و به عزت ملت بزرگ ایران سوگند یاد میکنیم؛ که با ایمان، اراده و تمام توان به میدان برویم، برای سربلندی ایران تلاش کنیم و در هر میدان، شایسته نام بزرگ کشورمان باشیم. سوگند میخوریم تا آخرین لحظه از تلاش دست نکشیم و هر آنچه در توان داریم، برای افتخار ایران و برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به کار گیریم. اگر پیروز شدیم، با فروتنی، سر به سجده شکر در پیشگاه خداوند متعال میگذاریم؛ و اگر شکست خوردیم، سربلند، باتجربهتر و با ارادهای استوار بازمیگردیم. به خون شهیدان، به اشکهای مادران داغدیده میناب؛ به مشت گرهکرده رهبر شهیدمان، به عزت مردم ایران، به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و به شرافت ایرانی سوگند؛ تا آخرین نفس، با تمام توان، برای افتخار، برای سربلندی، برای ایران، به میدان خواهیم رفت.