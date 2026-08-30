کیفرخواست پرونده شهادت رهبر انقلاب و دانشآموزان میناب صادر شد
دادستان تهران از صدور کیفرخواست در پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر انقلاب و اعضای خانواده ایشان و پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی گفت: کیفرخواست پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای(رضواناللهتعالیعلیه) و چهار تن از اعضای خانواده معظمله، با تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بینالمللی، صادر شد و جهت رسیدگی و صدور رأی، به دادگاه ارسال گردید. صالحی افزود: در این پرونده، همه مسببین، عوامل و بانیان این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند؛ یکی از مهمترین اتهامات انتسابی در این کیفرخواست، مشارکت در افساد فیالارض از طریق ارتکاب اقدام تروریستی منتهی به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و چهار نفر از اعضای خانواده معظمله، قید شده است. در کیفرخواست صادره، تصریح شده که در این عملیات با هدف قرار دادن عالیترین مقام سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی ایران، اهدافی از جمله ضربه به ساختار حاکمیت و اثرگذاری قهری بر سیاستهای کشور دنبال شده است، اقدامی که از منظر حقوق کیفری و اسناد بینالمللی مرتبط با مقابله با تروریسم، مسئولیت کیفری برای مرتکبان، آمران و طراحان آن به همراه دارد. وی ادامه داد: یکی دیگر از بخشهای این کیفرخواست نیز به شهادت دختر مکرم، عروس، داماد و نوه ۱۴ماهه رهبر شهید انقلاب اختصاص دارد؛ در این بخش از کیفرخواست تصریح شده که در ارزیابی حقوقی چنین حملهای، نمیتوان صرفاً به هدف اعلام شده عملیات توجه کرد و نمیتوان مرگ زنان و کودکان و سایر افراد غیرنظامی را با عنوان «تلفات جانی»، از دایره اقدامات تروریستی خارج دانست.
دادستان تهران تأکید کرد: در کیفرخواست صادره، در کنار قوانین داخلی، با استناد به اصول و قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه به ویژه قوانین مربوط به حمایت از غیرنظامیان، ممنوعیت حملات مورد استناد قرار گرفته است. صالحی ادامه داد: این پرونده علاوه بر تعیین تکلیف قضایی متهمان در داخل کشور، به عنوان سند حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری مسئولیت کیفری آمران و مرتکبان در عرصه بینالمللی نیز قابل استفاده خواهد بود.
وی همچنین گفت: درخصوص پرونده اقدام تروریستی منتهی به شهادت دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب نیز پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و بررسی ادّله و مستندات داخلی و بینالمللی، کیفرخواست پرونده صادر و برای رسیدگی و صدور رأی، به دادگاه ارسال شد؛ در این پرونده نیز همه مسببین و عوامل این جنایت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.