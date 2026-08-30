۱۱۸۳ پروژه عمرانی در استان تهران به ارزش ۵۳ هزار میلیارد تومان افتتاح شد

استاندار تهران از افتتاح حدود هزار و 183 پروژه عمرانی با ارزش حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان در استان تهران به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدصادق معتمدیان در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه اقداماتی که الان گزارش داده می‌شود در شرایط جنگی انجام شده است، اظهار داشت: حدود هزار و 183 پروژه عمرانی مورد افتتاح قرار گرفت که عمدتاً یکی دو روز آینده نیز مابقی در مناطق مختلف افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد. ارزش این پروژه‌ها حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. معتمدیان ادامه داد: ۴۸ طرح اقتصادی نیز داشته‌ایم که ۲۷ هزار میلیارد تومان ارزش طرح‌های اقتصادی بوده و این طرح‌ها در مناطق مختلف استان بر مبنای همان پهنه‌ای که عرض کردم و میزان برخورداری و عدم برخورداری، انجام گرفته است. وی افزود: امروز تقریباً از ابتدای دولت حدود سه هزار کلاس درس اضافه کرده‌ایم. در همین ایام نیز ۱۰۳ مدرسه در قالب ۳۰۰ کلاس درس افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد. امیدواریم تا قبل از پایان دولت بتوانیم استان تهران را از لحاظ شاخص آموزشی و سرانه آموزشی به بالاتر از میانگین کشور برسانیم و از محرومیت خارج کنیم.

استاندار تهران با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان استان تهران گفت: در حوزه سایر زیرساخت‌ها، بحث بهداشت و درمان نیز از اولویت‌ها بوده است. شهر تهران از نظر درمانی وضعیت بدی ندارد، اما شهرستان‌های ما به دلیل جمعیت‌های زیادی که دارند، در برخی موارد شاید معادل دو استان جمعیت داشته باشند، اما از نظر مراکز درمانی سرانه‌های مناسبی نداشتند.

معتمدیان ادامه داد: در حال حاضر ۱۶ مرکز درمانی که مربوط به ادوار گذشته و دولت‌های مختلف بوده، در دست احداث داریم که در این دوره نیز حقیقتاً تمرکز ویژه‌ای بر آنها داشتیم.

وی افزود: رئیس‌جمهور در سفری که به استان داشتند، منابع خوبی، بیش از ۸.۵ هزار میلیارد تومان، برای تکمیل مراکز درمانی تخصیص دادند که به صورت ویژه و خارج از منابع استانی بود و در همین ایام نیز بیمارستان ۴۴ تخت‌خوابی اسلامشهر افتتاح خواهد شد که بخشی از نیازهای مردم غرب استان تهران را نیز فراهم می‌کند.

استاندار تهران گفت: با تکمیل این ۱۶ مرکز درمانی استان که پراکندگی عمدتاً در شهرستان‌های استان دارند، بیش از پنج هزار و 200 تخت به سرانه ما اضافه می‌شود و آن نابرابری و عدم توازنی که در ارائه خدمات درمانی وجود داشت، در سطح استان تهران به سمت یک توسعه پایدار و متوازن خواهد رفت.