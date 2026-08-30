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تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
ارزش خدمت به مردم(درمکتب امام)
ارزش آقاى رجايى، ارزش آقاى باهنر، ارزش آقاى بهشتى و ارزش اين ائمه جمعه مظلوم ما به اين نبود كه يك- مثلًا- دستگاهى دارد، ارزششان به اين بود كه «خودى» بودند، با مردم بودند، براى مردم خدمت مىكردند، مردم احساس كرده بودند كه اينها براى آنها دارند خدمت مىكنند ولهذا آن همه تبليغاتى كه با دستهاى فاسد بر ضد مرحوم بهشتى- بالخصوص- آنقدر كارها كردند و نسبت به مرحوم رجايى هم، آن آدم فاسد آنقدر پافشارى كرد و اذيت كرد، مردم اعتنايى هيچ به او نكردند.
صحیفه امام؛ ج16؛ ص449 | جماران؛ 7 شهریور 1361