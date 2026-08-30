ارزش خدمت به مردم(درمکتب امام)

ارزش آقاى رجايى، ارزش آقاى باهنر، ارزش آقاى بهشتى و ارزش اين ائمه جمعه مظلوم ما به اين نبود كه يك- مثلًا- دستگاهى دارد، ارزششان به اين بود كه «خودى» بودند، با مردم بودند، براى مردم خدمت مى‏كردند، مردم احساس كرده بودند كه اينها براى آنها دارند خدمت مى‏كنند ولهذا آن همه تبليغاتى كه با دست‌هاى فاسد بر ضد مرحوم بهشتى- بالخصوص- آنقدر كارها كردند و نسبت به مرحوم رجايى هم، آن آدم فاسد آنقدر پافشارى كرد و اذيت كرد، مردم اعتنايى هيچ به او نكردند.

صحیفه امام؛ ج16؛ ص449 | جماران؛ 7 شهریور 1361