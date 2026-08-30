یورش شهرکنشینان و مقامات صهیونیست به خانههای مردم و زندان زنان فلسطینی
سرویس خارجی-
کرانه باختری اشغالی در روزهای اخیر شاهد موج جدیدی از خشونتهای سازمانیافته از سوی شهرکنشینان و مقامات افراطی صهیونیست بوده است.
حملات در کرانه باختری که همزمان با افزایش تنشهای سیاسی در درون سرزمینهای اشغالی صورت میگیرد، ابعاد تازهای از سرکوب سیستماتیک علیه فلسطینیان را آشکار میسازد. از یورش به خانههای مسکونی و به آتش کشیدن زمینهای کشاورزی تا هتک حرمت اماکن مذهبی و حمله مستقیم به زندانیان زن فلسطینی، همگی نشان از تشدید سیاستهای مبتنی بر آوارگی و تحقیر دارد.
براساس گزارش الجزیره، تشدید تنشها در کرانه باختری بیارتباط با فضای سیاسی درون سرزمینهای اشغالی نیست. روزنامه هاآرتص در اینباره به نقل از منابع نظامی این رژیم گزارش داد: بنیامین نتانیاهو به طور تعمدی تنشها را در کرانه باختری اشغالی تشدید میکند تا توجهات را از تبعات سنگین و ادامهدار شکستهای ۷ اکتبر منحرف سازد. براساس این گزارش، یائیر زمیر، رئیس ستاد ارتش، نسبت به نیات دولت در قبال کرانه باختری تردید دارد و خواهان آن شده است که ارتش درگیر پیچیدگیهای امنیتی جدید ناشی از ملاحظات سیاسی نشود. در همین حال، چهرههای فوقافراطی صهیونیست مانند بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی صهیونیست، تمایل خود را برای تشدید درگیری در کرانه باختری پنهان نمیکنند. هدف نهایی آنها، توجیه یک اقدام نظامی پیشدستانه برای سرنگونی تشکیلات خودگردان فلسطین، بهدنبال آن اشغال کامل زمینها و آوارگی گسترده جمعیت فلسطینی است. این رویکرد با افزایش محبوبیت شهرکنشینان افراطی در نظرسنجیها همسو شده و تلآویو را به سمت سیاستهای تهاجمیتر سوق داده است.
حمله به زندان زنان!
در تازهترین اقدام جنونآمیز، ایتمار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، با ورود به بند زنان فلسطینی در زندان «دیمون» در شمال سرزمینهای اشغالی، فیلمی از بازجویی و تحقیر آنها را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. در این فیلم که بهعنوان سندی از جنایت آشکار علیه کرامت انسانی ثبت شده، یکی از زندانیان زن از شرایط أسفبار خود در این زندان میگوید. بنگویر در پاسخ با لحنی افتخارآفرین میگوید «روزهای خوبی که در زندانهای ما وجود داشت به پایان رسیده است. این وضعیت کنونی است و من مستقیماً مسئول همهچیز هستم و از شرایط اسرای فلسطینی خوشحال هستم.» کانون زندانیان فلسطینی این اقدام را هتک حرمت آشکار کرامت انسانی خوانده و اعلام کرد بنگویر با انتشار مکرر فیلمهای سرکوب زندانیان، نقش خود را در تحریک علیه آنها به نمایش گذاشته است. از زمان ورود بنگویر به کابینه نتانیاهو در اواخر سال ۲۰۲۲، سیاستهای شدیدتری علیه زندانیان فلسطینی اتخاذ شده است که شامل کاهش سهمیه غذا و آب، محدودیت ملاقاتهای خانوادگی، و حذف ابتداییترین نیازهای اولیه آنها میشود. براساس گزارش کمیسیون امور زندانیان و زندانیان سابق فلسطین، در حال حاضر حدود 9 هزار و 400 فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی نگهداری میشوند که ۸۸ نفر آنها زن و بیش از ۳۵۰ نفر کودک هستند.
یورش شهرکنشینان با حمایت ارتش
خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری نیز در هفتههای اخیر به اوج خود رسیده است. طبق گزارش سازمان ملل، تعداد حملات شهرکنشینان در سال ۲۰۲۶ بهشدت افزایش یافته و به حدود شش حمله در روز رسیده است. همچنین، دهها شهرکنشین صهیونیست به روستای قصره در شمال کرانه باختری یورش بردند. مهاجمان اقدام به اشغال یک خانه فلسطینی و آزار ساکنان آن کردند. در این حمله، یک زن فلسطینی مجروح و به بیمارستان منتقل شد. شهرکنشینان همچنین به آتشزدن زمینهای کشاورزی در حومه روستا پرداختند.
نظامیان صهیونیستی در اقدامی تکاندهنده، پس از اعزام به محل، بهجای دستگیری شهرکنشینان و حفاظت از غیرنظامیان، شش فلسطینی را دستگیر و مورد بازجویی قرار دادند. این در حالی است که براساس قوانین بینالمللی، نیروهای اشغالگر موظف به حمایت از غیرنظامیان تحت اشغال هستند. قصره در هفتههای اخیر به کانون تنش تبدیل شده و شهرکنشینان چندین خانه را به محاصره خود درآوردهاند. همچنین در روستای سلواد، در شمالشرقی رامالله، دو خواهر سالخورده در حالی که مشغول چیدن انجیر در زمین خود بودند، مورد حمله شهرکنشینان مسلح قرار گرفته و بهشدت مجروح شدند
یورش همزمان شهرکنشینان و مقامات صهیونیست به خانهها و زندان زنان فلسطینی در کرانه باختری، نشاندهنده تشدید یک سیاست سیستماتیک مبتنی بر خشونت، تحقیر و آوارگی است. از یکسو، مقامات افراطی با حضور در زندانها و تحقیر زندانیان زن، کرامت انسانی آنها را هدف قرار دادهاند. از سوی دیگر، شهرکنشینان با حمایت کامل ارتش، به خانهها، زمینهای کشاورزی و اماکن مذهبی فلسطینیان یورش میبرند و با ایجاد محاصرههای طولانی، زندگی روزمره آنها را غیرممکن میسازند.