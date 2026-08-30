سرویس خارجی-

دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان تأکید کرد: «اگر ما می‌خواهیم وحدت ریشه‌دار و ثابت داشته باشیم بایستی حول محور ولی‌فقیه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(دام‌‌ظله) به عنوان ستون وحدت جمع شده و متحد شویم.»

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان، در سخنانی به مناسبت «هفته وحدت»، گفت: «امام شهید حضرت سیدعلی خامنه‌ای امت اسلامی را از وحدت نظری به سمت وحدت عملی رهبری کردند و اگر ما می‌خواهیم وحدت ریشه‌دار و ثابت داشته باشیم بایستی حول محور ولی‌فقیه حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای(دام‌ظله) به عنوان ستون وحدت جمع شده و متحد شویم.» او در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «آمریکا و رژیم صهیونیستی در سه جنگ خود علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌دلیل وحدت و ایستادگی ملت آن شکست خوردند، این ملت بزرگی که توانست حماسه بزرگی را خلق کند؛ تا زمانی که ایستاده‌ایم و از حقوق و سرزمین و آزادی خود دفاع می‌کنیم، آنها هرگز نخواهند توانست طرح‌های خود را محقق کنند و هرگز موفق نخواهند شد.»

اختلافات داخلی نباید منجر به درگیری شود

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از شبکه المیادین، دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان گفت: «اسرائیل به‌دلیل پایداری ملت ایران، در سه جنگ خود شکست خورد. ما همچنان پایدار هستیم و آنها هرگز نخواهند توانست طرح‌ها و برنامه‌های خود را محقق کنند. هرگونه پایداری و ایستادگی صرف‌نظر از هزینه‌های آن، پایه و اساسی برای احیای جایگاه ماست و توانایی ما را برای تحقق اهداف‌مان و شکست پروژه دشمن را تقویت می‌کند. اختلافات بین مسلمانان نباید باعث گشودن جبهه داخلی و فراموش کردن دشمن اصلی ما شود.»

هرگونه عقب‌نشینی منجر به نابودی ما می‌شود

نعیم قاسم گفت: «حتی اگر در این مسیر جانفشانی‌های زیادی انجام دهیم و خون‌های زیادی ریخته شود چرا که این جانفشانی‌ها و خون‌های زیاد همراه با وحدت راه طبیعی شکست پروژه دشمنان است و هرگونه عقب‌نشینی در مقابل دشمن، منجر به نابودی ما خواهد شد چرا که دشمن بی‌رحمانه عمل می‌کند و می‌خواهد آقای جهان باشد. ایستادگی با وجود همه هزینه‌های آن، پیشروی دشمن را متوقف کرده و زمینه را برای احیای موقعیت و جایگاه ما فراهم می‌کند، آمریکا و اسرائیل هر کاری بکنند و هرچه تحریم‌ها شدید باشد و هرچه تجاوزات نظامی شدید باشد، باز هم پایداری، طرح دشمن را خنثی می‌کند. وحدت در لبنان بین حزب‌الله، جنبش أمل و همه گروه‌های سیاسی مخالف اسرائیل و خواهان آزادسازی اراضی، شکل گرفته است.»

فضل‌الله: رهبر شهید «وحدت» را

به برنامه‌ای عملی بدل کرد

خبر دیگر آن‌که سیدعلی فضل‌الله، عالم برجسته لبنانی و خطیب پیشین جمعه بیروت، تأکید کرد که رهبر شهید انقلاب، تنها یک نظریه‌پرداز اسلامی نبودند، بلکه مرد عمل و اندیشه بودند و دیدگاه ایشان در زمینه وحدت اسلامی از چارچوب نظریه‌ها فراتر رفته و به برنامه‌ای عملی برای امت اسلامی تبدیل شد. فضل‌الله در حاشیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که با نظارت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در ایران و تحت شعار «وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید، آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای» برگزار شد، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، نقش استثنایی امام شهید(رض) را در تحکیم مفهوم وحدت اسلامی ستود و خاطرنشان کرد که فتاوا و مواضع معظم‌له در قبال تاریخ مسلمانان و روابط میان آنها، به‌ویژه میان اهل سنت و شیعه، مرجعیتی فکری و نادر به‌شمار می‌رود.

شیخ الرفاعی: بیعت با رهبر انقلاب اسلامی ضروری است

همچنین روحانی اهل سنت لبنانی بر ضرورت اعلام بیعت با رهبر انقلاب اسلامی ایران تأکید کرد. این روحانی شناخته‌شده، شیخ مؤمن مروان الرفاعی، که مشاور در امور روابط دیپلماتیک لبنان است، خواستار اعلام بیعت با آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران شد. به گزارش العهد، وی تأکید کرد: «اتحاد، انسجام، یکپارچگی و همبستگی با رهبری واحد اسلامی و اعلام بیعت کامل با ولی‌فقیه سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبر شهید ولی‌امر مسلمین و امتداد راه امام خمینی(ره) که هفته وحدت را برای جلب رضایت خداوند و رسولش تعیین کرد، ضروری است.»

ادامه تجاوزات رژیم آپارتاید اسرائیل

خبر دیگر از لبنان آن‌که چندین شهر و منطقه مرزی در جنوب این کشور، روز یکشنبه، شاهد حملات رژیم صهیونیستی بوده است. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که ارتش اسرائیل صبح دیروز انفجار عظیمی را در منطقه مرجعیون در جنوب لبنان انجام داده است. همچنین چندین شهر و منطقه مرزی در جنوب لبنان شاهد یک‌سری بمباران توپخانه‌ای و هوایی رژیم بوده است. توپخانه اسرائیل شهرهای میفدون، تولین، المنصوری و وادی السلوقی را گلوله‌باران کرد و همچنین منطقه بین بیت‌یاحون و برعشیت را هدف قرار داد. نیروهای اسرائیلی همچنین به بمباران توپخانه‌ای مداوم خود در تپه علی‌الطاهر و الدبشه ادامه می‌دهند. نیروهای اسرائیلی بمب‌های فسفری را به سمت ارتفاعات علی‌الطاهر پرتاب کردند.