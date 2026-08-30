اصفهان- خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به شرایط کاری و معیشتی جامعه پزشکی گفت: پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان در سخت‌ترین شرایط کشور در کنار مردم ایستاده‌اند و امروز باید با تقویت امنیت شغلی، حفظ جایگاه تخصصی و تأمین نیازهای این قشر، زمینه فعالیت آنان با آرامش و اطمینان بیشتر فراهم شود.

دکتر مهدی جمالی‌نژاد در آیین گرامیداشت روز پزشک، داروساز و دندانپزشک که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های جامعه سلامت استان اظهار کرد: جامعه پزشکی در سخت‌ترین مقاطع کشور، از دوران کرونا تا جنگ ۱۲ روزه و دیگر شرایط بحرانی، در کنار مردم حضور داشته و با مسئولیت‌پذیری و صبوری به خدمت خود ادامه داده است.

وی افزود: در روزهایی که نگرانی و اضطراب جامعه افزایش می‌یابد و فشار روانی بر مردم بیشتر می‌شود، حضور آرامش‌بخش پزشکان،‌ پرستاران، داروسازان و سایر اعضای کادر درمان می‌تواند امید را به بیماران و خانواده‌های آنان بازگرداند. استاندار اصفهان با بیان اینکه درمان و نجات جان بیمار حاصل کار یک فرد نیست، تصریح کرد: سلامت یک کار تیمی است و زنجیره‌ای از تخصص، دقت، همکاری و مسئولیت‌پذیری در آن نقش دارد؛ از پزشک و داروساز گرفته تا‌پرستار، روانشناس و سایر اعضای تیم سلامت، همه در این مسیر سهم دارند.

جمالی‌نژاد ادامه داد: بسیاری از خدمات جامعه پزشکی دیده و گفته نمی‌شود؛ کشیک‌های شبانه، تماس‌های اضطراری، تصمیم‌های دشوار و ساعت‌هایی که کادر درمان در کنار خانواده‌های خود نیستند، بخشی از واقعیت این حرفه است و باید این تلاش‌ها مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه و اعتماد مردم به جامعه پزشکی گفت: احترام به تخصص پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان بسیار مهم است و سیاستگذاری در حوزه سلامت نیز باید با بهره‌گیری از تجربه افرادی انجام شود که هر روز در کنار بیمار و در متن مسائل درمانی حضور دارند.

استاندار اصفهان همچنین توسعه فناوری و تولیدات حوزه سلامت را ضروری دانست و افزود: تقویت تولید دارو، دانش پزشکی و فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، می‌تواند در شرایط عادی و بحرانی به ارتقای نظام سلامت کمک کند و باید پیوند میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی در این زمینه تقویت شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه موفقیت نظام سلامت تنها به معنای درمان بهتر بیماران نیست، گفت: هدف اصلی باید این باشد که مردم کمتر بیمار شوند و این موضوع نیازمند توجه جدی به پیشگیری، سلامت روان، تغذیه، آموزش عمومی و اصلاح سبک زندگی است.

وی مهاجرت پزشکان، داروسازان و دندانپزشکان را از دغدغه‌های مهم حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: با مهاجرت یک نیروی متخصص، تنها یک نفر از کشور خارج نمی‌شود؛ بلکه بخشی از سرمایه‌گذاری آموزشی، تجربه و دانش سال‌های گذشته نیز از دست می‌رود و باید برای حفظ سرمایه انسانی حوزه سلامت اقدامات مؤثرتری انجام شود.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت تحقق عدالت در سلامت تأکید کرد و گفت: دسترسی به خدمات و تجهیزات پزشکی نباید صرفاً به توان مالی افراد وابسته باشد و باید در توزیع امکانات سلامت میان مناطق مختلف استان، از جمله شهرستان‌هایی مانند فریدونشهر، فریدن و اردستان، توجه جدی به عدالت صورت گیرد.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه آینده پزشکی مبتنی بر فعالیت تیمی است، خاطرنشان کرد: پزشک آینده تنها کار نمی‌کند و تیم سلامت متشکل از پزشک، داروساز،‌ پرستار، روانشناس و متخصصان فناوری باید در کنار یکدیگر برای درمان و سلامت مردم تلاش کنند.

وی در پایان گفت: پشت هر پرونده پزشکی، یک انسان و یک خانواده قرار دارد و گاهی یک بیماری می‌تواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود؛ بنابراین شنیدن سخنان بیمار، ایجاد اعتماد و توجه به وضعیت روحی و روانی او نیز بخشی از فرآیند درمان است.

استاندار اصفهان با قدردانی از جامعه پزشکی استان اظهار کرد: در شرایط سخت امروز، مردم بیش از گذشته به آرامش، اعتماد و امید نیاز دارند و جامعه پزشکی می‌تواند با دانش، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری، نقشی مهم در ایجاد این آرامش ایفا کند.