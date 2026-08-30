تالش- خبرنگار کیهان:

همزمان با فرا رسیدن هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص)، مراسمی با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، جمعی از مسئولان شهرستانی و بخش اسالم و مردم فهیم و ولایتمدار این منطقه، در مسجد جامع فاروق اعظم اهل سنت شهر اسالم برگزار شد.

در این مراسم، بر تقویت وحدت، انسجام و همدلی میان شیعه و اهل سنت به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی و عوامل اقتدار و سربلندی ایران اسلامی تأکید شد.

حاضران همچنین با گرامیداشت هفته وحدت، بر تداوم همدلی و همکاری مردم و مسئولان برای توسعه و آبادانی شهرستان تالش و تحقق اهداف دولت وفاق ملی تأکید کردند.

همچنین مراسم گرامیداشت هفته وحدت با حضور فرماندار تالش، جمعی از مسئولان و مردم شریف و ولایی روستای کلات مشایخ خطبه‌سرا در مسجد حضرت ابوالفضل العباس(ع) برگزار شد.

این مراسم با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، بخشدار و امام جمعه کرگانرود، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و جمعی از مردم شریف، نجیب و ولایی روستای کلات مشایخ خطبه‌سرا برگزار شد.

در این مراسم بر اهمیت وحدت و همدلی مسلمانان، انسجام اجتماعی و تقویت همبستگی میان مردم در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید شد.