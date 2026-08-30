بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرائی 30 پروژه صنعتی معدنی و تجاری در هرمزگان
بندرعباس- خبرنگار کیهان:
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: عملیات اجرائی و بهرهبرداری از 30 پروژه صنعتی، معدنی و تجاری هرمزگان در هفته دولت آغاز میشود.
خلیل قاسمی با اشاره به بهرهبرداری و از 30 پروژه و زیرساخت صنعتی و معدنی در هفته دولت، اظهار داشت: 18 پروژه صنعتی و معدنی افتتاح، 10 پروژه زیرساخت در شهرکهای صنعتی آماده بهرهبرداری و 2 پروژه عملیات اجرائی آنها آغاز میگردد.
وی عنوان کرد: میزان سرمایهگذاری پروژههای هفته دولت بیش از 47 همت است که با بهرهبرداری از این طرحها زمینه اشتغال پنج هزار و 552 نفر فراهم خواهد شد.
قاسمی افزود: این پروژهها در شهرستانهای بندرعباس، ابوموسی، رودان، حاجیآباد، بستک، جاسک، بندرلنگه و سیریک است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در پایان گفت: مجموعه صنعت، معدن و تجارت در سال جاری برنامههای متعددی را در راستای ارتقای پروژههای صنعتی، معدنی و تجارتی در دست اقدام دارد و هماکنون نیز به مناسبت هفته دولت پروژههایی در جهت خدمترسانی هر چهبهتر به شهروندان به بهرهبرداری خواهد رساند.