عضو خبرگان رهبری: عملکرد دولت در شرایط کنونی قابل دفاع است

مشهد- خبرنگار کیهان:

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان با بیان اینکه عملکرد دولت در شرایط خاص جنگی قابل دفاع است، گفت: تکمیل و اجرای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار در شرایط محدودیت بودجه‌ای و اعتبارات باید مورد توجه قرار گیرد که ثمره بیشتری برای مردم داشته باشد.

آیت‌الله غلامرضا مغیثه در دیدار با معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار و اعضای شورای اداری این شهرستان افزود: اکنون شاهد فعالیت‌های عمرانی و بهره‌برداری از طرح‌ها در سراسر کشور و شهرستان سبزوار با وجود شرایط سخت کشور هستیم و هفته دولت فرصتی برای تبیین دستاوردهای مردمی هستیم.

وی تاکید کرد: دستاوردهای دولت که در این شرایط جنگی رقم خورده است باید اطلاع‌رسانی شود.

عضو خبرگان رهبری و امام جمعه شهرستان سبزوار ادامه داد: هفته دولت فرصتی است تا نتیجه تلاش و کوشش دولت و مدیران حوزه‌های مختلف از سوی کارگزاران و مدیران برای مردم تبیین شود تا مردم از این اقدامات ارزنده آگاه شوند.

وی بیان کرد: دشمن علاوه‌بر تهاجم نظامی و جنگ اقتصادی از طریق جنگ رسانه‌ای به‌دنبال القای ناکارآمدی نظام است، لذا بیان خدمات و دستاوردهای نظام و دولت در افزایش امیدآفرینی و اعتماد مردم مؤثر است.

آیت‌الله مغیثه اظهار کرد: همچنین در شرایط محدودیت بودجه‌ای و اعتبارات، تکمیل و اجرای طرح‌های عمرانی اولویت‌دار مورد توجه قرار گیرد که ثمره بیشتری برای مردم داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: سیره عملی و سجایای اخلاقی و کارآمدی شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی می‌تواند الگوی همه مدیران در خدمت به مردم قرار گیرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز در این نشست گفت: ۸۰ طرح با اعتبار سه و نیم همت در حوزه‌های مختلف در آستانه بهره‌برداری برای مردم در هفته دولت است.

حامد قربانی ادامه داد: با وجود شرایط سخت کشور، اما خدمات‌رسانی بدون وقفه به مردم ادامه داشته است و خادم مردم در دولت از هیچ تلاشی در این مسیر کوتاهی نکرده‌اند.