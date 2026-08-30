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کد خبر: ۳۳۶۹۵۴
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۳
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رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان خبر داد

شکل‌گیری مرکز هم‌افزایی رسانه‌های استان اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
 رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان از شکل‌گیری مرکز هم‌افزایی رسانه‌های استان با حضور فعالان رسانه‌ای مردمی و حرفه‌ای خبر داد.
مجید صلاحی  در آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره «راویان میدان» اظهار کرد: اتفاقات پس از شهادت امام شهیدمان، موجب شکل‌گیری حرکت و بعثتی زیبا در میان مردم شد؛ به‌گونه‌ای که در گوشه‌وکنار شهر، موکب‌هایی برپا شد و از دل این موکب‌ها، دختران و پسران جوان و حتی سالمندانی با ساده‌ترین امکانات، تلفن همراه و تجهیزات ابتدائی، اما با انگیزه‌ای بزرگ، به تولید محتوا پرداختند. وی افزود: این افراد با ثبت و انتشار روایت‌ها، خاطرات و وقایع، نقش مهمی در زنده نگه داشتن تاریخ ایفا می‌کنند و می‌توان آن‌ها را «اصحاب رسانه مردمی» نامید. در کنار این ظرفیت، رسانه‌های حرفه‌ای نیز حضور دارند و تلفیق توان رسانه‌های مردمی و حرفه‌ای می‌تواند به شکل‌گیری یک جریان و جبهه روایتی منسجم منجر شود. رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان گفت: در همین راستا، مرکز هم‌افزایی رسانه‌های استان را تشکیل دادیم. این مجموعه از دل موکب‌هایی شکل گرفت که شب‌ها در خیابان‌ها فعالیت می‌کردند. افراد مختلف با گرایش‌ها و تخصص‌های گوناگون، اما با هدف مشترک دفاع از انقلاب اسلامی و ترویج ارزش‌های آن، به این مرکز پیوستند.
صلاحی ادامه داد: برای اعضای این مجموعه، دوره‌های توانمندسازی برگزار شده است و امروز به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌توانند به‌صورت مستقل فعالیت رسانه‌ای خود را دنبال کنند. البته این ابتدای مسیر است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت پیشکسوتان و فعالان رسانه‌ای، این حرکت را توسعه دهیم. وی با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی تصریح کرد: هدف ما تشکیل لشکر سایبری و رسانه‌ای است. این مسیر را آغاز کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم آن را با قدرت ادامه دهیم و به نتایج مطلوب برسانیم. رئیس سازمان بسیج رسانه اصفهان درباره دومین جشنواره «راویان میدان» اظهار کرد: در فراخوان این دوره، حدود ۱۲۵ نفر شرکت کردند؛ در حالی که سال گذشته و در نخستین دوره جشنواره، حدود ۷۰ نفر در آن حضور داشتند. سال جاری رسانه‌های حرفه‌ای و مردمی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و آثار خود را به جشنواره ارسال کردند. صلاحی افزود: در مجموع حدود ۱۲۰۰ اثر به دومین جشنواره «راویان میدان» رسید که این آثار گنجینه‌ای ارزشمند از روایت‌ها، واقعیت‌ها و اندیشه‌هایی است که شرکت‌کنندگان با تلاش فراوان تولید کرده‌اند.

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