آغاز عملیات اجرائی شهرک فنآوری یزدانش در یزد
یزد- خبرنگار کیهان:
همزمان با هفته دولت، مراسم آغاز عملیات اجرائی و کلنگزنی پروژه شهرک فنآوری «یزدانش» وابسته به دانشگاه یزد، با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی و سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار شد.
این پروژه هدف تحقق چشمانداز «یزد پایدار» در زمینی به مساحت
۱۷۰ هکتار احداث خواهد شد و قرار است بهعنوان یکی از زیرساختهای مهم توسعه فناوری، تقویت زیستبوم نوآوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و پیوند مؤثرتر میان دانشگاه، صنعت و سرمایهگذاری بخش خصوصی نقشآفرینی کند.
در آغاز این مراسم دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی رئیس دانشگاه یزد با تأکید بر مأموریت دانشگاه یزد در حل مسائل استان و کشور، راهاندازی شهرک فناوری یزدانش را گامی راهبردی در مسیر تبدیل علم به ثروت و تقویت پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه دانست.
در ادامه دکتر سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیز با اشاره به سیاستهای وزارت علوم در حمایت از فعالیتهای پژوهشی و فناوریمحور، بر اهمیت توسعه زیرساختهای علمی و تقویت نقش دانشگاهها در پیشبرد اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد.
دکتر اسفندیار اختیاری، معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری نیز دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به رویکرد معاونت علمی در حمایت از طرحهای فناورانه و نوآورانه، شکلگیری این شهرک را اقدامی مؤثر در جهت گسترش زیستبوم دانشبنیان و تسهیل تجاریسازی دستاوردهای علمی ارزیابی کرد.
دکتر محمدرضا بابایی استاندار یزد نیز با تأکید بر حمایت مدیریت استان از طرحهای پیشران توسعه، این پروژه را یکی از گامهای مهم در مسیر تحقق توسعه پایدار، افزایش بهرهوری دانش و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در استان عنوان کرد.