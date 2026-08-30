فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۹۵۳
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

آغاز عملیات اجرائی شهرک فن‌آوری یزدانش در یزد

یزد- خبرنگار کیهان: 
همزمان با هفته دولت، مراسم آغاز عملیات اجرائی و کلنگ‌زنی پروژه شهرک فن‌آوری «یزدانش» وابسته به دانشگاه یزد، با حضور جمعی از مسئولان ملی و استانی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برگزار شد.
این پروژه هدف تحقق چشم‌انداز «یزد پایدار» در زمینی به مساحت 
۱۷۰ هکتار احداث خواهد شد و قرار است به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم توسعه فناوری، تقویت زیست‌بوم نوآوری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و پیوند مؤثرتر میان دانشگاه، صنعت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نقش‌آفرینی کند.
در آغاز این مراسم دکتر سیدحیدر میرفخرالدینی رئیس دانشگاه یزد با تأکید بر مأموریت دانشگاه یزد در حل مسائل استان و کشور، راه‌اندازی شهرک فناوری یزدانش را گامی راهبردی در مسیر تبدیل علم به ثروت و تقویت پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی جامعه دانست.
در ادامه دکتر سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نیز با اشاره به سیاست‌های وزارت علوم در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری‌محور، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های علمی و تقویت نقش دانشگاه‌ها در پیشبرد اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد.
دکتر اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری نیز دیگر سخنران این مراسم بود که با اشاره به رویکرد معاونت علمی در حمایت از طرح‌های فناورانه و نوآورانه، شکل‌گیری این شهرک را اقدامی مؤثر در جهت گسترش زیست‌بوم دانش‌بنیان و تسهیل تجاری‌سازی دستاوردهای علمی ارزیابی کرد.
دکتر محمدرضا بابایی استاندار یزد نیز با تأکید بر حمایت مدیریت استان از طرح‌های پیشران توسعه، این پروژه را یکی از گام‌های مهم در مسیر تحقق توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری دانش و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در استان عنوان کرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

حامی تروریست‌ها و اوباش دوباره در دولت پزشکیان حکم گرفت!

چگونه دشمن را وادار به پذیرش حقوق خود کنیم؟(یادداشت روز)

برای دستیابی به «ایران هرچه قوی‌تر» باید قدرت ایران را روایت کرد

۶ ماه بعد از جنگ ایران قوی‌تر و آمریکا سردرگم‌تر است

دفتر خاطرات ترامپ!(گفت و شنود)

تبریک میلاد رسول خدا (ص) به گونه‌ای دیگر

وحدت نه یک تاکتیک، بلکه راهبرد امت اسلامی است این پیام رهبر شهید ماست

بازگشایی تنگه هرمز منوط به تحقق شروط ایران توسط آمریکاست

ترویج بی‌حیایی راه میانبر جریان شیطانی برای تضعیف خانواده است

آمریکا نگران است که فشار اقتصادی به سمت خودش کمانه کند