سرویس سیاسی-

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: بعد از گذشت شش ماه از شروع جنگ، ایران قوی‌تر شده اما آمریکا هنوز نمی‌داند دنبال چیست و با تغییر راهبرد به دنبال دستیابی به اهداف جنگ با فشار اقتصادی است.

روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تحلیلی نوشت: شش ماه پس از آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران، جنگی که قرار بود کوتاه باشد همچنان ادامه دارد و دولت دونالد ترامپ اکنون تلاش می‌کند با جایگزین کردن جنگ نظامی با فشار اقتصادی شدیدتر، به اهدافی دست یابد که در میدان نظامی محقق نشده‌اند. با این حال، تحلیلگران معتقدند راهبرد اقتصادی جدید نیز احتمالاً نتیجه متفاوتی به همراه نخواهد داشت. این روزنامه تأکید کرد، ترامپ در نخستین روز جنگ،

۲۸ فوریه (9 اسفند)، خطاب به مردم ایران گفته بود که «زمان آزادی شما فرا رسیده است». اما شش ماه بعد، دولت او در تلاش است با تشدید فشارهای اقتصادی، شرایط معیشتی ایرانیان را دشوارتر کند؛ به این امید که فشار اقتصادی باعث شورش مردم و در نهایت سرنگونی حکومت شود!

نظام ایران همچنان پابرجاست

به نوشته نیویورک‌تایمز، عملیات «خشم حماسی» با حمله غافلگیرکننده آمریکا و اسرائیل آغاز شد. هفته‌ها حملات هوائی گسترده بخش قابل توجهی از نیروی هوائی و دریایی ایران را منهدم و به برنامه موشکی این کشور آسیب جدی وارد کرد. با این حال، جامعه ایران علیه حکومت قیام نکرد و ساختار رهبری نیز از هم نپاشید.در ادامه، ایران توانست بخش قابل توجهی از توان موشکی خود را بازسازی کند و با حمله به پایگاه‌های آمریکا و متحدانش در منطقه، پاسخ دهد. همچنین تهران عملاً کنترل خود بر تنگه هرمز را افزایش داد و اختلال در عبور و مرور از این آبراه، پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای در جهان ایجاد کرد.

«سانام وکیل»، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه چتم‌هاوس، می‌گوید جنگ نتوانسته اهداف آمریکا را محقق کند. «سوزان مالونی»، کارشناس ایران در مؤسسه بروکینگز نیز معتقد است آمریکا خسارت زیادی به ایران وارد کرده، اما ایران در نهایت قوی‌تر از گذشته ظاهر شده است.

جنگ اقتصادیِ» جدید آمریکا

این گزارش افزود: پس از ناکامی راهبرد نظامی، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از آغاز عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» خبر داده است؛ کارزاری که هدف آن تشدید انزوای اقتصادی ایران و وارد کردن فشار بیشتر بر اقتصاد این کشور عنوان شده است. بسنت گفت این کارزار با هدف از بین بردن «آخرین گزینه‌های ایران» آغاز شده و تا زمانی که حکومت ایران کاملاً منزوی نشود، ادامه خواهد داشت.با این حال، نیویورک‌تایمز می‌نویسد سخنان بسنت مشخص نکرده است که هدف نهائی آمریکا دقیقاً چیست؛ آیا واشنگتن همچنان به دنبال فروپاشی حکومت ایران است، می‌خواهد ایران را مجبور به بازگشایی تنگه هرمز کند یا قصد دارد تهران را تحت فشار قرار دهد تا به میز مذاکره بازگردد و درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای به توافق برسد.

«اسفندیار باتمانقلیج» از بنیاد بورس و بازار در لندن می‌گوید اهداف آمریکا به‌روشنی تعریف نشده‌اند و اگر تغییر رفتار مورد انتظار مشخص نباشد، تحریم‌ها به‌عنوان ابزار اجبار سیاسی شکست خواهند خورد. تحلیلگران همچنین بعید می‌دانند ایران صرفاً به دلیل اعمال تحریم‌های بیشتر تسلیم شود؛ کشوری که پیش از این نیز هدف هزاران تحریم قرار داشته است. در مقابل، تهران ممکن است در واکنش به فشارهای اقتصادی، حملات خود علیه کشتی‌ها در خلیج‌فارس و متحدان آمریکا را تشدید کند؛ اقدامی که می‌تواند دور جدیدی از حملات نظامی آمریکا را به دنبال داشته باشد.

بن‌بست پرخطر

نیویورک‌تایمز در ادامه افزود: ابهام درباره اهداف آمریکا حتی در تهران نیز وجود دارد و مقام‌های ایرانی نمی‌دانند واشنگتن به دنبال فروپاشی، تسلیم یا مصالحه است.مدیر پروژه ایران در گروه بحران بین‌المللی، می‌گوید راهبرد جدید دو خطر اصلی دارد: اگر فشار اقتصادی شکست بخورد، گزینه بعدی احتمالاً بازگشت به تشدید نظامی خواهد بود؛ و اگر فشار مؤثر واقع شود، ممکن است ایران برای شکستن محاصره دریایی آمریکا، تنش را افزایش دهد.

در حال حاضر، وضعیت به نوعی بن‌بست شکننده تبدیل شده است؛ دو طرف مستقیماً با یکدیگر درگیر نیستند و محاصره‌های تنگه هرمز نیز نسبتاً محدود است و اجازه می‌دهد بخشی از نفت عبور کند. برخی کارشناسان معتقدند این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت به ترامپ برای مدیریت فضای سیاسی داخلی و انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر کمک کند. اما کارشناسان دیگری هشدار می‌دهند که افزایش بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن ممکن است هرگونه توافق را دشوارتر کند.

رویترز: جنگ ایران پس از 6 ماه به بن‌بست پرهزینه رسیده است

در همین رابطه، رویترز در گزارشی می‌نویسد: جنگ علیه ایران پس از 6 ماه حملات آمریکا و اسرائیل، به بن‌بستی پرهزینه تبدیل شده است. به گزارش رویترز، در حالی که فشار اقتصادی و تحریم‌های آمریکا اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده، تهران همچنان بر ادامه مقاومت تأکید دارد و واشنگتن نیز برای پایان دادن به بحران، راهکار روشنی در اختیار ندارد.

در بخش دیگری از گزارش رویترز آمده است: تلاش دولت ترامپ برای تشدید تحریم‌ها و فشار بر درآمدهای نفتی ایران، خطر افزایش تنش در منطقه و طولانی‌تر شدن درگیری را به همراه دارد؛ در شرایطی که تداوم جنگ و بسته ماندن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی و کشورهای خلیج‌فارس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

شش ماه جنگ؛ ایران پابرجا ماند، اعتبار آمریکا در خلیج‌فارس متزلزل

آسوشیتدپرس نیز در مطلبی به فرسایش اعتبار نظامی و سیاسی آمریکا در جنگ با ایران اشاره کرده و می‌نویسد: شش ماه پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، خاورمیانه تغییر کرده است، اما نه به شکلی که طراحان این جنگ انتظار داشتند.کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز نسبت به شکاف‌های ایجادشده در چتر امنیتی آمریکا که دهه‌ها به آن متکی بوده‌اند، نگران شده‌اند و برخی از آنها به دنبال گزینه‌های امنیتی جایگزین هستند.