* با بسته شدن تنگه هرمز، کشورهای خلیج‌فارس به‌شدت آسیب‌پذیر هستند و حاضرند تقریباً هر نوع مصالحه‌ای را بپذیرند تا فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر بگیرند. به همین دلیل عرض می‌کنم ما ایرانی‌ها، تقریباً در هر شرایطی، برنده این بازی خواهیم بود.

اکبری‌فرد

* با بسته شدن تنگه هرمز، دریای سرخ به مسیر جایگزین مهمی برای صادرات نفت عربستان تبدیل شده بود. اما اقدامات انصارالله در باب‌المندب این مزیت راهبردی را نیز در معرض تهدید قرار داده است. در ضمن هر اقدام نظامی سعودی علیه یمن در نبود حمایت کامل آمریکا، بی‌فایده خواهد بود.

مالکی

* ارتش آمریکا در جنگ با ایران حدود یک‌چهارم از ناوگان پهپادهای تهاجمی- شناسایی MQ9 Reaper خود را از دست داده است. بر‌اساس گزارش الجزیره، این پهپادها که هر فروند آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار هزینه دارد، در جریان درگیری‌های اخیر به اهدافی سهل برای سامانه‌های دفاعی ایران تبدیل شده‌اند. به‌طوری که می‌توان گفت منطقه تنگه هرمز که به میدان نبرد اصلی تبدیل شده، اکنون به گورستان گران‌قیمت‌ترین تجهیزات شناسایی آمریکا بدل گشته است.

شادمهر

* پس از ۳۰ سپتامبر، نیروهای ائتلاف نباید در عراق باقی بمانند. این تصمیم پس از شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در پارلمان عراق تصویب شده است. بنابر این پرونده خروج ائتلاف نباید به موضوع مورد اختلاف حصر سلاح گروه‌های مقاومت عراق گره زده شود.

کاظمی بیدک

* مجله «فارین افرز» با چاپ مقاله‌ای‌، نوشته نظم منطقه‌ای خاورمیانه که از سال ۱۹۹۱ تحت رهبری و نفوذ آمریکا شکل گرفته بود، در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران با بحرانی جدی روبه‌رو شده و عملاً به پایان راه رسیده است. به قول برو‌بچه‌های کیهان، به خاورمیانه بدون آمریکا سلام کنید.

شعبانی‌نژاد

* پیکانِ مطالبه‌گری در رابطه با ناهنجاری‌های فرهنگی را یک ‌کمی متوجه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، به‌ویژه آقایان رسایی و ثابتی بکنید. این آقایان که مسئولیت مستقیم برای تدوین زیرساخت‌های فرهنگی و ارائه ایده‌های راهبردی برای جلوگیری از «یله شدن» فرهنگ جامعه را برعهده ‌دارند، تا امروز چه خروجیِ تخصصی و ملموسی داشته‌اند؟

مرواریدی

* روزنامه وال‌استریت‌ژورنال نوشته پس از شش ماه جنگ با ایران، دونالد ترامپ با یک مشکل جدی در زمینه اعتبار خود مواجه است.این روزنامه در ادامه آورده تهدیدهای تند و پر سر و صدای او که گاهی با ادعای نزدیک بودن صلح و پیروزی همراه می‌شود، دیگر برای دوستان و دشمنان آمریکا چندان باورپذیر نیست.

غریب‌خانی

* تولید گندم کشور به حدود 15 میلیون تن رسیده است که در 15 سال گذشته بی‌سابقه است. در تولید شکر نیز با یک میلیون و 42 هزار تن در آستانه خودکفایی قرار داریم. ایران در 4 گروه غذایی از 7 گروه به خودکفایی نسبی رسیده و در 3 گروه

حبوبات و دانه‌های خوراکی، نشاسته‌ها و ماهی، واردات دارد. اگر مسئولان اراده بکنند به خودکفایی در این 3 گروه باقی‌مانده نیز دست خواهیم یافت.

بزرگمهر

* بعضی از مشاورین آقای رئیس‌جمهور اطلاعات غلط به ایشان می‌دهند. آقای پزشکیان هم پشت بلندگو، ناخواسته این اطلاعات دروغ را اعلام می‌کند. این در حالی است که با وجود داشتن 15 همسایه، امکان محاصره ایران اصلا وجود ندارد. ترانزیت از طریق روسیه و از مسیر غرب به شرق و همه مدل امکانات برای دور زدن محاصره را داریم.

معروفیان

* کسانی که از عدم ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق حجاب حمایت می‌کردند و اسم آن را عقلانیت می‌گذاشتند باید امروز با کشف حجاب‌های صورت گرفته قانون برهنگی را بنویسند. البته سیاست‌ورزی و حکمرانی غیر دینی و غیر ارزشی که متاسفانه بخش‌هایی از حاکمیت را درنوردیده نتیجه‌اش همین می‌شود و اگر تدبیری اندیشیده نشود بدتر از این هم خواهد شد.

حق‌شناس

* نشریه آمریکایی فارن افرز در مقاله‌ خود آورده که ایران با بستن تنگه هرمز و نابودی پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه نظم امنیتی آمریکامحور را در غرب آسیا نابود کرد و نشان داد که کشورهای منطقه دیگر برای امنیت خود نباید به آمریکا اعتماد کنند. با مشاهده این وضعیت باید گفت در سال 59 آمریکا از ایران بیرون رانده شد و امروز بعد از 4 دهه از منطقه بیرون رانده می‌شود.

تفتی

* خدا می‌داند اگر این انقلاب عظیم اسلامی به لطف خداوند متعال و هدایت امام زمان(عج) به‌وجود نیامده بود و با رهبری‌های داهیانه امامین انقلاب به این حد از عظمت و مقاومت نرسیده بود، امروز نظام صهیونیست جهانی به رهبری آمریکا، همه جهان را بلعیده بود و نشانی از معنویت و اخلاق و معارف الهی در آن وجود نداشت و شیطان کاملاً بر کره زمین مسلط شده بود.

جاویدی

* اگر تنگه هرمز را محکم بگیریم و کوتاه نیاییم و به فرمان رهبری باشیم فروپاشی آمریکا و نظام ظالم سرمایه‌داری حتمی است و جهان نجات خواهد یافت.

معین

* وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد مجموع بدهی‌های دولتی ایالات متحده از مرز 40 تریلیون دلار فراتر رفت. لازم به ذکر است که بدهی ملی کل ایالات متحده برای اولین بار در تاریخ آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و نسبت به حدود ۲۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۷، زمانی که رئیس‌جمهور ترامپ برای اولین بار سوگند یاد کرد، دو برابر شده

است.

پیراحمدیان

* از نمایشگاه ساختمان که درتهران برپا شده بود بازدید داشتم. در بیشتر غرفه‌ها، خانم‌های کارگزار و منشی، متاسفانه بی‌حجاب و آرایش کرده بودند. در حالی که اگر مسئولان نمایشگاه رعایت حجاب را شرط می‌کردند. همین خانم‌ها همکاری کرده، یک مورد بی‌حجابی هم اتفاق نمی‌افتاد. غرض این که بعضی مسئولان ما، اصلا دغدغه حجاب و رعایت مسائل شرعی را ندارند.معضلات فرهنگی را به گردن مردم و فضای مجازی نیندازیم. مسئولان اگر بخواهند بساط خیلی از ناهنجاری‌های جامعه برچیده خواهد شد.

پرتو

* اتحاد و انسجام اجتماعی ضروری‌ترین مؤلفه در تولید قدرت است. جامعه پراکنده و متشتت، نه تنها هیمنه‌ای برای ایستادن مقابل دشمن و مقابله با تهدیدات ندارد بلکه دشمنانش را به دست‌اندازی به سوی منافع و امنیت خود ترغیب و تشویق می‌کند؛ لذا اتحاد مقدس از جمله بزرگ‌ترین دستاوردهای امام شهید برای کشور بود و همچنان باید با تمام وجود از آن صیانت کرد.

ضیائی

* مسئولان محترم! تفاهم‌نامه‌ای که جوهر آن خشک نشده شیطان بزرگ زیرش زد و آن را کاغذ پاره عنوان کرد دیگر وجود خارجی ندارد؛ لطفاً پیام ضعف مخابره نکنید تنها راه، جهاد و استقامت است. نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیر ساخت‌ها، مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه با کفاری که به فرموده قرآن کریم به هیچ عهدی پایبند نیستند را بیش از این ادامه داد.

طاهری