دفتر خاطرات ترامپ!(گفت و شنود)
گفت: روزنامه گاردین با انتقاد از عملکرد ترامپ در جنگ ایران، نوشته است؛ «میزان ناکامی و شکست دولت آمریکا به حدی بوده که گویی رئیسجمهور این کشور «استعداد ویژهای در بیکفایتی» دارد».
گفتم: روزنامه نیویورکتایمز هم نوشته است، بیکفایتی نزدیک به حماقت ترامپ، افکار عمومی جهانیان را متعجب کرده است.
گفت: والاستریت ژورنال هم نوشته است؛ ترامپ پس از تکرار شکستها به جنون دچار شده است.
گفتم: بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین انگلیس هم با انتقاد از راهبرد واشنگتن در تجاوز نظامی به ایران، اقدام آمریکا را یک «اشتباه» نزدیک به دیوانگی دانسته است.
گفت: دیروز ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفته است: «ما یک خلیج داریم، یک دریاچه داریم، حالا چیزی که نیاز داریم یک اقیانوس است. شاید مجبور شویم نام اقیانوس اطلس یا اقیانوس آرام را تغییر
بدهیم»!
گفتم: ترامپ باید در دفتر خاطراتش بنویسد: «من از عمرم چه فهمیدم؟ نفهمیدم چه فهمیدم! همین اندازه فهمیدم که از گوساله کمتر بودم و چیزی نفهمیدم»! با پوزش از همه گوسالهها!