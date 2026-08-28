تبریک میلاد رسول خدا (ص) به گونهای دیگر
۱- سوره «هود» که نازل شد، غم سنگینی بر قلب مبارک رسول خدا(ص) سایه انداخت و از آن پس، بارها میفرمود: «شَیَّبَتْنِی سُورَةُ هُودٍ... سوره هود مرا پیر کرد». آیا از آن روی که در سوره هود اخبار تکاندهندهای از برپایی قیامت و حضور آدمیان در محضر عدل الهی آمده بود؟ و رسول خدا(ص) که پیامبر رحمت بود، از پایان کار بندگان خدا به دلشوره افتاده بود؟! اما آیاتی از این دست پیش از آن و بعد از آن نیز آمده بود، پس چرا سوره هود؟ و کدام آیه از این سوره؟! وقتی از رسول خدا در این باره سؤال شد، فرمودند: آیه یکصد و دوازدهم سوره هود: «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ... آنگونه که تو را فرمان داده شده است، استقامت کن و آنان که با تو به سوی خدا آمدهاند نیز باید استقامت کنند». شبیه همین آیه در سوره «شورا» نیز هست. چرا سوره هود پیامبر عزیز ما را پیر کرده است و نه شورا؟ ادامه این داستان را از زبان امام راحلمان (رضوانالله تعالیعلیه) بخوانید. حضرت ایشان میفرمودند: «جمله فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ در دو جای قرآن هست. یکجا در سوره «شورا» و یکجا هم در سوره «هود»، لکن پیغمبر اکرم(ص) فرموده است «شَیَّبَتْنِی سُورَةُ هُودٍ»؛ چرا سوره هود را فرمود؟ برای آنکه این آیه در سوره هود یک ذیلی دارد و آن این است که «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَکَ... آنگونه که تو را فرمان داده شده است، استقامت کن و آنان که با تو به سوی خدا آمدهاند نیز باید استقامت کنند...»؛ یعنی کسانی که به پیغمبر(ص) گرایش پیدا کردند و رسیدند به اینکه پیغمبر، پیغمبر اسلام است و به او ایمان آوردند، هم باید استقامت کنند. پیامبر خدا(ص) خوف نداشت از اینکه خودش استقامت داشته باشد؛ خودش استقامت داشت، اما میترسید که ما استقامت نداشته باشیم».
۲- امام راحل ما در ادامه میفرمایند: «ملت ما در این انقلابی که کرده است، تا حالا استقامت کرده است و بحمدالله تا حالا پیروز شده است. شما پیروزید در دنیا. شما مطرح شدهاید در دنیا. در همه گوشههای دنیا، دولتهای دنیا از شما یک نحو هراسی دارند که مبادا یک وقت ملتهایشان مثل شما بشوند - به ریشه ایرانهراسی این روزها توجه کنید -... استقامت کنید تا پیروزی نهایی به دستتان بیاید. خودتان را بسازید. جوانهای خودتان را بسازید و کودکان خودتان را بسازید... ملتها همه عاشق ایرانند».
۳- این روزها، مردم ایران با استقامت حماسی و مثالزدنی در مقابل قدرتهای استکباری که حیرتِ آمیخته به تحسین و تقدیر همه جهانیان را به دنبال داشته است و مخصوصاً با حضور شبانه بیش از یکصد و هشتاد و دو روز در خیابانها و میادین سراسر کشور که با جرأت میتوان گفت در تاریخ بشر بینظیر است، ادامه آیه «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ» در سوره مبارکه هود را تحقق بخشیدهاند... به بیان شایستهتر و بایستهتر، پیامبر خدا را که از دلشوره پا پس کشیدن امت، پیر شده بود، جوان کردهاند... و اینگونه میلاد مبارک رسول خدا و امام صادق علیهماالسلام را در عمل و نه فقط به زبان تبریک گفتهاند.
۴- همینجا، اشاره به این قطعه از تاریخ نیز بیمناسبت نیست. در آیات دوم و سوم سوره جمعه آمده است: «هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ(۲) وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ(۳)... او [خدایی] است که در میان مردم درسناخوانده، پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را [از آلودگیهای فکری و روحی] پاک کند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند!(۲) و [نیز پیامبر را] بر مردمی دیگر که هنوز به آنان [اعراب] نپیوستهاند [برانگیخت]. و او توانای شکستناپذیر و حکیم است(۳)».
بعد از نزول این آیات، حاضران پرسیدند: منظور از این «گروه دیگر» که هنوز به اعراب نپیوستهاند چه کسانی هستند؟
رسول خدا (ص) دست بر شانه سلمان فارسی نهاد و فرمود: «منظور خدا، این مرد و قوم اوست».
امام راحل ما میفرمود: «من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و توده میلیونی آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسولالله - صلیالله علیه و آله - و کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین و حسین بن علی - صلواتالله و سلامه علیهم - میباشند».
حسین شریعتمداری