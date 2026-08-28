معاون اجرائی رئیس‌جمهور در گیلان به مناظره با خود برخاست و پس از میراث‌داری منطق «ترکمانچای»، نشان داد که اطبا نیز از درد تناقض رنجور می‌شوند.

محمد جعفر قائم‌پناه روز چهارشنبه (4 مرداد 1405) در گیلان طی اظهاراتی «پارادوکسیکال» ثابت کرد که گرفتار تناقض است و از آن رنج می‌برد؛ قائم‌پناه پس از طرح این پرسش که «چرا دشمن باید صنایع، پالایشگاه و راه‌های ما را بزند؟» با نقل قول از رهبری به ابهام خود پاسخ داده و گفت: «به فرموده رهبر شهید، آمریکا به دنبال بلعیدن ایران است».

معاون اجرائی رئیس‌جمهور در ادامه جلسه با زنده کردن منطق ترکمانچای اظهار داشت: «من اگر بودم و می‌دانستم که آمریکا می‌خواهد رهبرمان را شهید کند، دست از غنی‌سازی برمی‌داشتم»؛ این سخنان، منطق «باج دادن» را تئوریزه کرده و به عنوان «مصلحت» و «عزت» جا می‌زند؛ در مقابل «ایستادگی» را «شکست» معرفی می‌کند.

اشتهای نظام سلطه بخصوص آمریکا وسیع‌تر از بذل و بخشش مسئولینی چون قائم‌پناه است؛ اما سیاست «بدیم بره» و منطق ترکمانچای، پاسخ همیشگی و ثابت این طیف سیاسی در مقابل زیاده‌خواهی غرب است؛ پاسخی که جنایات دشمن را متوقف نمی‌کند بلکه آن را به تاخیر می‌اندازد.

حسن روحانی، مرشد و مقتدای طیف یاد شده و الگوی این جناح سیاسی در مواجهه با کدخدای اصلاحات (آمریکا) در 15 مرداد 1394 طی مصاحبه پایانی بیست و یكمین سفر استانی خود به جنوب غرب استان تهران گفت: «بعضی‌ها فکر می‌کنند مشکل ما با دنیا [آمریکا] فقط مشکل هسته‌ای بود و حالا که این مشکل حل شد کار تمام است، اما ما باید با دنیا در سایر مسائل هم تعامل کنیم».

اعتراف رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، مُبَیَّن این معناست که باج دادن به آمریکا مانع حرص، طمع و اشتهای فزاینده نظام سلطه نیست؛ لذا منطق بدیم بره و ترکمانچای را نمی‌توان به اسم دلسوزی رواج داد؛ حراج داشته‌ها، ذخایر علمی و تاسیساتی که آینده نسل جوان را تضمین می‌کند را نباید ذیل پوشش میهن‌دوستی پنهان کرد.

علی ایحال، پیش از این نیز قائم‌پناه در اظهارات جنجالی شهره بود؛ ادعای بدون سند او درخصوص اغتشاشات 1401 با ذوق‌زدگی، استقبال و موج‌سواری رسانه‌های معاند همراه شد؛ از این‌رو لازم است که رئیس‌جمهور در مقابل اظهارات اخیر و ادعای قبلی معاون اجرائی خود موضع‌گیری کرده و مانع حضور این افراد در هیئت دولت شود.