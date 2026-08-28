اظهارات تأمل‌برانگیز دستیار رئیس‌مجلس در مقایسه قداست «خون‌خواهی» با قیمت «پوشک بچه»، یک موضع انحرافی است که با سنگرگیری پشت گرانی‌های حاصل از شوک‌درمانی، به‌دنبال فرار از پاسخگویی و تقلیل قصاص به واژه «واقع‌گرایی» است.

اظهارات اخیر امیرابراهیم رسولی، دستیار رئیس‌مجلس، مبنی بر مقایسه قیمت پوشک بچه با خون‌خواهی و آرمان‌های انقلاب، موجی از خشم و انزجار را در میان جریان جبهه انقلاب ایجاد کرده است.

«ما تا آخرین روز خون‌خواه رهبرمان هستیم امّا پوشکی که من برای فرزندم قبل از جنگ می‌خریدم ۳۶۰ هزار تومان بود و امروز همان پوشک ۸۶۵ هزار تومان است. باید آرمان و شعار را با واقعیات جامعه تطابق بدهیم.»

گره زدن قداست خون نایب امام زمان (عج) به نرخ پوشک، نه‌تنها تنزل‌دادن مقام والا و مطهر شهادت است، بلکه اهانتی آشکار به خط سرخ شهادت و دفاع مقدس است. باید از آقایان پرسید: حیا و خجالت کجا رفته است که آرمان‌های مقدس نظام اسلامی را در چارچوب قیمت پوشک متر می‌کنید؟ فشار اقتصادی و تورم شکننده امروز محصول مستقیم سیاست‌های مخرب خود شما در بستر شوک‌درمانی و آزادسازی ارز است. متهمان اصلی ایجاد تورم سه رقمی و سفره‌های خالی مردم، امروز در پشت واژه «واقعیت‌های جامعه» سنگر گرفته‌اند و ناتوانی اجرائی و تصمیمات غلط اقتصادی خود را به جنگ و آرمان‌خواهی حواله

می‌دهند!

انفعال و محافظه‌کاری در لوای «واقع‌گرایی» همان نسخه خطرناکی است که پیشتر در پرونده شهدای هسته‌ای، حاج قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله تجربه کردیم؛ خطایی بس گران که نتیجه‌ای جز جسورتر شدن دشمن و باز شدن راه برای زنجیره ترورهای بعدی نداشت.

انتقام در منطق انقلابی و دینی، نه کلمات کلیشه‌ای، بلکه صریحاً به معنای «قصاص» و برخورد با عاملان ترور است. تقلیل دادن فریضه انتقام و معامله قداست خون شهیدان با سوءمدیریت‌های اقتصادی، انحرافی آشکار است که جبهه انقلاب هرگز در برابر آن سکوت نخواهد کرد.