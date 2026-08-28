# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
سطح بالای میانگین فهم عمومی
مهدی خانعلیزاده: «صحبتهای معاون رئیسجمهور و مشاور رئیس مجلس نشان داد که میانگین فهم عمومی از روندهای بینالمللی بالاتر از درک برخی مقامات است و همچنین اثبات کرد که دغدغه و نگرانی مردم نسبت به فرایندهای سیاسی در ماههای اخیر کاملاً درست و بر مبنای واقعیت جاری بوده است. دوگانهسازی پوشک- خونخواهی که از سوی مشاور و دستیار آقای دکتر قالیباف مطرح شد ارتباطی با ایده درست مذاکره نوعی مبارزه است که از سوی ایشان در هفتههای اخیر مطرح شده ندارد و نشان میدهد که رئیس تیم مذاکرهکننده باید توجه بیشتری به اصلاح تیم خود داشته باشد و از نقدهای مردم به برخی رویکردهای اجرایی و رسانهای، استقبال کند. کنار گذاشتن ایدهپردازان «خونخواهی- غنیسازی» و «خونخواهی- پوشک» حتماً گام مؤثری برای جلبنظر مردم و پیشبرد راهبرد کلیدی وحدت در جامعه است.»
پاسخ رهبر شهید به خطای محاسباتی جناب معاون
کاربری نوشت: «در ویدیویی که صفحه شخصی قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور منتشر کرده، وی عنوان میکند: «من اگر بودم و میدانستم آمریکا رهبر ما را شهید میکند، دست از غنیسازی برمی داشتم. عقلانیت و خردورزی این است، که کاری را که میشود با هزینه کمتر به دست آورد، هزینه بیشتر نداد»! این اظهارات در حالی مطرح شده است که رهبر شهید انقلاب در دو سخنرانی خود پیش از آسمانیشدن پاسخ تمام این شبهات را داده است. با منطق قائمپناه حتماً امام حسین(ع) هم میتوانست با یزید بیعت کند و از حادثه کربلا جلوگیری کند. این اظهارات و این منطق از جهت آنکه از زبان معاون رئیسجمهور خارج میشود، بسیار نگرانکننده است. اما آیا علت حمله آمریکا به ایران غنیسازی هستهای بود؟ رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ گفت: «مسئله تقابل آمریکا و ایران در دو کلمه خلاصه میشود: آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانع است.» و آیا میشد با هزینه کمتر و با منطق قائمپناه با خردورزی از هزینه بیشتر جلوگیری کرد؟ رهبر شهید انقلاب در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ و در آخرین سخنرانی خود فرمود: «این حرفهایی هم که رئیسجمهور آمریکا میزند؛ گاهی تهدید میکند، گاهی میگوید باید فلان کار بشود فلان کار نشود، این معنایش آن است که اینها در پی تسلّط بر ملت ایرانند. ملت ایران درسهای اسلامی و شیعی خودش را خوب بلد است. میداند که چه کار کند.»
سند مظلومیت جمهوری اسلامی
وحید یامینپور: «جمهوری اسلامی نظام مظلوم و صبوری است. آنقدر صبور که افرادی مثل جعفر قائمپناه میتوانند تا رده معاون رئیسجمهور بالا بیاند و آنقدر مظلوم که برخی متوهمانه و با اعتماد بهنفس علیه آرمانها و مبانی بلندمرتبهاش مهمل ببافند.»
پرش عامدانه از دیماه
محمدتقی نظریان مفید: «افزایش قیمتهایی که در بازار مشاهده میکنید نتیجه سیاستهای ارزی دیماه است. سیاستهایی که توأمان هم جنگ را تحمیل کرد و هم گرانی افسارگسیخته را. هم امنیت را از ما گرفت هم معیشت را بر ما تنگ کرد. اما عدهای سعی دارند دیماه را از تحلیلها حذف کنند و تورم و گرانی را به اسم جنگ و مقاومت فاکتور کنند و از آن نتیجه تسلیم بگیرند. دشمن امنیت و معیشت کشور یکچیز است و آن تفکر لیبرال سرمایهداری است. مراقب باشید آدرس غلط به شما ندهند.»
کدام سوریه؟
ابوالفضل بازرگان با انتشار این تصویر نوشت: «در کنار تصویر پرداخت ویزا کارتی جولانی، تروریست القاعده ۲۰ میلیون دلاری، آخرین تصویر نقشه سوریه و اراضی جدید کشور را هم ببینید که چطور بعد از ۲۰ سال جنگ، مرگ و آوارهشدن میلیونها سوری، تنها زیر ۴۰ درصد خاک سوریه در دست حکومت جدید و باقی بین بقیه کشورها و گروهها تقسیم شده است!»