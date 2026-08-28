درخشش تیم ملی ایران در المپیاد جهانی علوم زمین در ایتالیا

تیم ملی ایران به مدت یک هفته در المپیاد جهانی علوم زمین 2026 به رقابت پرداخت و موفق به کسب مدال‌های رنگین شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی ایران در المپیاد جهانی علوم زمین (IESO) ۲۰۲۶ که در تورین ایتالیا برگزار شد موفق به کسب یک رتبه‌ اول و مدال‌های نقره و برنز جهان شد.

مهرانه واشقانی فراهانی در بخش مستند کوتاه گزارشگران جوان اتحادیه بین المللی علوم زمین (IUGS)، رتبه یک جهان را به دست آورد. جواد نامجو در پروژه سیستم زمین (ESP) مدال برنز کسب کرد. در بخش کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI) نیز شمیم مولاقلی‌زاده، جواد نامجو، غزل قاضی‌زاده و مهرانه واشقانی فراهانی موفق به کسب مدال مدال برنز شدند و در تست‌های انفرادی نیز شمیم مولاقلی‌زاده و جواد نامجو، مدال نقره و غزل قاضی‌زاده، مدال برنز را به دست آوردند.

سال گذشته تیم ملی المپیاد علوم زمین ایران در هجدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین (IESO ۲۰۲۵) که در شهر جینینگ کشور چین برگزار شد، موفق به کسب چهار مدال برنز شد.