469 قربانی در سیل

شمار قربانیان سیل نپال و منطقه تبتِ چین در یک گذرگاه مرزی تا صبح جمعه دست‌کم به ۴۶۹ نفر افزایش یافته و این در حالی است که نگرانی از وقوع سیل دوم، امدادگران را در وضعیت آماده‌باش قرار داده است.

به گزارش ایسنا، بیش از ۴۸ساعت پس از آنکه وقوع سیل‌های ناگهانی در روز چهارشنبه منطقه مرزی هیمالیا را ویران کرد، دست‌کم ۴۶۹ نفر در نپال جان باخته و صدها تن دیگر مفقود شده‌اند. در تبت، منطقه‌ای که در قلمرو چین قرار دارد، سه نفر جان باخته و بیش از ۵۵۰ نفر مفقود شده‌اند. به گزارش بی‌بی‌سی با این حال هنوز مشخص نیست که آیا این آمار جدید با ارقام قبلی همپوشانی دارد یا خیر. هم‌زمان با ادامه عملیات جست‌وجو و امدادرسانی در مناطق آسیب‌دیده، تاکنون هزار و ۵۴۵ نفر نجات یافته‌اند. براساس اعلام «سازمان ملی کاهش و مدیریت خطر بلایای طبیعی نپال»، تا ساعت ۱۰ شب پنجشنبه به وقت محلی، شمار کل افرادی که هیچ‌گونه تماسی از آنها برقرار نشده، ۹۷۷ نفر بوده است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران با صدور پیامی از آمادگی امدادگران کشورمان برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان نپال خبر داد.