سرقت اطلاعات 8 میلیون مسافر

داده‌های شخصی حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مشتریان بزرگ‌ترین گروه فرودگاهی انگلیس در پی نفوذ هکرها به سامانه اطلاعاتی این مجموعه به سرقت رفته است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، روزنامه تایمز گزارش داد؛ داده‌های شخصی حدود ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مشتریان بزرگ‌ترین گروه فرودگاهی انگلیس در پی نفوذ هکرها به سامانه اطلاعاتی این مجموعه به سرقت رفته و بار دیگر امنیت سایبری زیرساخت‌های هوانوردی این کشور را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است. عاملان این حمله پس از سرقت اطلاعات مشتریان سه فرودگاه منچستر، لندن استنستد و ایست میدلندز موسوم به «مگ» مبلغ قابل‌توجهی باج مطالبه کردند.

این شرکت، مهاجمان را یک گروه هکری شناخته‌شده توصیف کرده و گفته است که هویت آنها را می‌داند، اما نام گروه و مبلغ باج با توجه به ادامه تحقیقات اعلام نشده است. هیچ گروهی نیز تاکنون به‌طور عمومی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. براساس بیانیه رسمی گروه فرودگاه‌های منچستر، مهاجمان به اطلاعات مرتبط با رزرو پارکینگ، سالن‌های استراحت، خدمات عبور سریع و ثبت‌نام برای استفاده از اینترنت بی‌سیم داخل پایانه‌های سه فرودگاه دسترسی یافته‌اند.