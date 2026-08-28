کد خبر: ۳۳۶۹۱۴
تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۵
شهادت مأمور مرزبانی در حمله تروریستی محور میرجاوه
یک مرزبان در حمله تروریستی به خودروی مرزبانی در محور میرجاوه- زاهدان به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرزبانی سیستانوبلوچستان اعلام کرد: شامگاه پنجشنبه در پی اقدام بزدلانه و تروریستی اشرار مسلح به خودروی گشت مرزبانی در محور مواصلاتی میرجاوه به زاهدان، یکی از مرزبانان جانبرکف به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
در این حمله تروریستی کور، استواردوم «علی حیدری» از مرزبانان استان سیستانوبلوچستان بر اثر اصابت گلوله به فیض شهادت رسید و همچنین یکی دیگر از همرزمان وی مجروح شد که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفت.
در پی این حادثه، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی نیروهای مرزبانی و انتظامی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری عاملان این اقدام ناجوانمردانه آغاز شده است.