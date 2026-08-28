اگر اقتصاد ایران را به هم بریزند اقتصاد جهان به هم خواهد ریخت
رئیس سازمان بسیج مستضعفین درباره فشار اقتصادی به ایران گفت: اگر قرار باشد اقتصاد ایران را به هم بریزند، اقتصاد آمریکا نیز به هم خواهد ریخت.
حجتالاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روز پنجشنبه
(5 شهریورماه) در گرامیداشت هفته اصناف و گرامیداشت شهدای اصناف، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این قشر، به تبیین جایگاه رفیع و نقش تاریخی بازاریان و اصناف در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ترکیبی کنونی پرداخت.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ریشههای دینی نهفته در بازارهای ایرانی، اظهار داشت: معماری شهرهای ایرانی- اسلامی بر دو پایه مسجد و بازار استوار بود و بازاریان با آموختن احکام و فقه بازار در حوزهها و مساجد، فعالیت خود را بر اساس موازین شرعی شکل میدادند. این پیوند عمیق با دین، سبب شد تا اصناف در نهضت حضرت امام خمینی(ره) پیشگام باشند و در کنار روحانیون، اولین گروههایی بودند که به ندای امام لبیک گفتند. شهیدان بزرگواری همچون شهید عراقی و شهید لاجوردی، نمونههای بارز این حضور مؤمنانه و انقلابی بودند.
از پشتیبانی در دفاع مقدس تا تأمین آرامش بازار در جنگهای تحمیلی اخیر
طائب در ادامه با تبیین نقش بیبدیل اصناف در دوران دفاع مقدس هشت ساله، تصریح کرد: بازاریان در سطوح مختلف در طول هشت سال جنگ تحمیلی، نقش ویژهای پشتیبانی از جبههها، حضور در میدان نبرد و تامین نیازهای جنگ داشتند و این کارنامه درخشان، امروز نیز به عنوان الگویی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، مورد توجه و استفاده قرار میگیرد.
وی در تشریح اهمیت این نقش در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: در جنگهای تحمیلی اخیر 12روزه و رمضان، نقش اصناف و بازاریان در تعامل با دولت، مانع از بروز کمبود و فساد در توزیع نیازمندیهای مردم در بازار شد و به شکلگیری آرامش اجتماعی کمک کرد.
تغییر راهبرد دشمن
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تحلیل شرایط کنونی و تغییر راهبرد دشمن از جنگ سخت به جنگ ترکیبی، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و با وجود هزینههای هنگفت، به دنبال اخلال در اقتصاد و تعطیلی کسب و کارها و کند شدن و تعطیلی عرصه تولید کشور است. نقشه دشمن، تعطیلی چرخه تولید، تجارت و مصرف در ایران است که در گذشته آن را با موشک و بمب دنبال میکرد و امروز با ابزارهای امنیتی و اقتصادی پیگیری میکند.
وی در ادامه، با تاکید بر هوشمندی و آمادگی ملت ایران، افزود: امروز هر ایرانی باید به عنوان یک سرباز در سنگر اقتصادی قرار گیرد و با ایستادگی و مقاومت در برابر تلاش دشمن برای تعطیلی بازار، به مقابله بپردازد. دشمن پس از آتشبس، در صدد تغییر مدیریت و ایجاد اختلال در مسیرهای حیاتی مانند دریایی و نفتی است، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، اجازه نخواهد داد این توطئهها به نتیجه برسد.
بحران و آسیبپذیری در اقتصاد آمریکا و مخالفت افکار عمومی با جنگ
طائب با اشاره به آسیبپذیری اقتصاد آمریکا، تصریح کرد: آمارها نشان میدهد آمریکا برای جلوگیری از آشفتگی بازار خود، مجبور به استفاده 20 میلیون بشکهای از ذخایر استراتژیک خود است و این روند، آنها را با بحران مواجه خواهد کرد. نظرسنجیها حاکی از آن است که 60 درصد مردم آمریکا معتقدند رفتار دولتشان با ایران، موجب افزایش گرانی شده و 69 درصد نیز ورود به جنگ با ایران را بیارزش میدانند. این نشان میدهد که دشمن نیز از فشارهای داخلی رنج میبرد.
استیصال دشمن در برابر جبهه مقاومت و هجمه به نفت ایران
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: ملت مبعوث و هوشیار ایران، با حفظ انسجام و اتحاد، در برابر تهدیدات دشمن ایستادهاند. دشمن به دنبال ایجاد دوگانه و نارضایتی در داخل است، اما امروز مردم به خوبی دریافتهاند که آمریکا به دنبال نابودی ایران است و این آگاهی، بزرگترین مانع در برابر نقشههای شوم آنهاست. وی با اشاره به صحبتهای اخیر رئیسجمهور آمریکا درخصوص هدف قرار دادن نفت ایران، گفت: این اظهارات نشان از استیصال و شکست دشمن در عرصه نظامی دارد؛ چراکه آنها در عمل دیدهاند که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، نقطه توقف چالشهای آنها در منطقه است. همانگونه که در جنگ نظامی پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی نیز با همت و تلاش همگانی، به پیروزی خواهیم رسید.
بسیج اصناف برای تابآوری اقتصادی
طائب با تشریح ماموریت سازمان بسیج مستضعفین در شرایط فعلی، اظهار داشت: امروز تمامی عرصههای تجارت، تولید، توزیع و مصرف، هدف دشمن است و ما باید با تشکیل شبکههای مردمی و بسیج اصناف، انسجام ملی را حفظ کرده و مانع از ایجاد دوگانه در جامعه شویم. امروز گزارشها نشان از شگفتی تحلیلگران خارجی از تابآوری اقتصادی و روحیه جهادی مردم ایران دارد که محاصره را با اتحاد و همدلی پشت سر میگذارند.
تولید و تجارت؛ لانچرهای جدید در نبرد اقتصادی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «هر ایرانی باید پای یک لانچر باشد»، گفت: لانچر تنها ابزار نظامی نیست؛ امروز تولید، بازار و تجارت نیز لانچرهای مقابله با دشمن به شمار میروند و هر تولیدکننده، کاسب و فعال اقتصادی میتواند در این عرصه نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به موضوع مصرف سوخت در کشور گفت: مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود 135 میلیون لیتر رسیده و حدود 14 میلیون لیتر از نیاز روزانه از طریق واردات تأمین میشود.
طائب ادامه داد: تولید بنزین کشور نیز با تلاش کارگران و متخصصان صنعت نفت از حدود 102 میلیون لیتر به 109 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، اما اصلاح الگوی مصرف همچنان یک ضرورت جدی به شمار میرود.
نقش بسیج در مدیریت مصرف سوخت و افزایش درآمدهای ارزی
وی به نقش مؤثر بسیج در مدیریت مصرف و صرفهجویی ملی اشاره کرد و گفت: با کاهش 10 تا 20 درصدی مصرف بنزین، میتوانیم درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم. بسیج میتواند در این حوزه، فرهنگ مصرفگرایی را مهار و صرفهجویی را محقق کند.