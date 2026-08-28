وزیر نفت: فروش و تحویل نفت ایران به مشتریان ادامه دارد
وزیر نفت گفت: فرآیند فروش نفت خام و تحویل آن به مشتریان در خارج از حوزه آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد.
به گزارش رسانهها، محسن پاکنژاد درباره فرآیند فروش و تحویل نفت خام ایران اظهار کرد: وارد جزئیات نمیشوم؛ زیرا به هر حال اطلاعاتی است که اگر مطرح شود، ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد.
وی افزود: در مقاطعی این امکان فراهم شد که بتوانیم بخشی از نفت را به نقطه تحویل به مشتری انتقال دهیم که بخش قابلملاحظهای بود. تا این لحظه، فرآیند فروش در خارج از حوزه آبهای سرزمینی ما و در آبهای دور، به معنای تحویل به مشتریها، روندی بوده که در طول فاصله بین دو محاصرهای که پشت سر گذاشتیم، ادامه داشته است.
وزیر نفت تصریح کرد: پس از محاصره نیز فرآیند فروش ادامه دارد. البته میزان فروش کاهش یافته، اما متوقف نشده است. برای تداوم کار نیز بهصورت مجدانه پیگیری میکنیم تا تدابیر لازم اتخاذ شود.
گفتنی است؛ محسن پاکنژاد، وزیر نفت به عنوان متولی فروش نفت کشور در حالی از فروش و تحویل نفت ایران به مشتریان سخن میگوید که رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی پیش از این مدعی شدهاند فروش نفت ایران صفر شده است! این سخنان پزشکیان و همتی، سیگنال ضعف به دشمن میدهد و بازی در زمین منافع آمریکا و شخص ترامپ است.
آمارها نشان میدهد که در چهار ماهه ابتدای امسال درآمد نفتی پیشبینی شده در بودجه هم تحقق ۹۹ درصدی داشته است و هفت میلیارد و 500 میلیون دلار هم به حساب بانک مرکزی واریز شده است. سخنان خلاف درباره اینکه صادرات نفت کشور صفر شده، موجب شد که قیمت دلار از
۲۰۰ هزار تومان هم عبور کند!