۱۹۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی زنجیرهای در 5 ماهه امسال
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان تأمین مالی زنجیرهای انجام شده است.
به گزارش ایبنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان خبر داد: در آخرین جلسه هیئت عالی بانک مرکزی مصوب شد تمرکز بانک مرکزی در حوزه اشتغال و احیای تولید بر واحدهای کوچک و متوسط باشد. هدف این است که به جای تمرکز منابع بر تعداد محدودی از واحدهای بزرگ، منابع مالی میان تعداد بیشتری از واحدهای تولیدی توزیع شود تا اشتغال بیشتری ایجاد شود. همچنین بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده نیز در اولویت قرار دارد و بخشی از منابع از طریق نظام بانکی تأمین خواهد شد. وی همچنین بر ضرورت افزایش استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای تأکید کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۹۷ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارها تأمین مالی انجام شده، در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این ابزارها هم امکان تأمین مالی بنگاهها را فراهم میکنند و هم آثار تورمی کمتری دارند.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تأمین ارز نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۷.۲ میلیارد دلار ارز تأمین شده که با توجه به فشارهای موجود، رقم قابل قبولی است. در تأمین ارز، مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو در اولویت قرار دارند و تعیین اولویتها بر عهده وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت است و بانک مرکزی بر اساس اولویتهای اعلامشده، ارز مورد نیاز را تأمین میکند.
همتی با اشاره به مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی خوزستان وعده داد: همه موارد مطرحشده را یادداشت کردهایم و در تهران پیگیری خواهیم کرد. سه پیام مهم این جلسه این است که بانکها بیشتر به واحدهای کوچک توجه کنند، منابع استانی بیشتر در خدمت استان قرار گیرد و اختیارات بانکها برای عمل در استانها افزایش یابد.