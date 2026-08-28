نباید به خاطر یک تیم فوتبال، وزیر را متهم کرد برای پاسخگویی به مجلس میروم
سرویس ورزشی-
وزیر ورزش و جوانان گفت: بهخاطر یک تیم فوتبال نمیتوان وزیر را متهم کرد، برای پاسخگویی به مجلس میروم.
احمد دنیامالی در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ایران به نام «رهبر شهید» به مسابقات جهانی بازیهای روستایی و عشایری اظهار داشت: اجلاس رؤسای سازمان همکاری شانگهای نهم شهریور سال جاری برگزار خواهد شد و رؤسای جمهور کشورهای عضو در این اجلاس گرد هم میآیند و درباره موضوعات مختلف رایزنی و خواهند کرد. در خلال این نشست مهم بازیهای روستایی و عشایری نیز برگزار خواهد شد و کاروان جمهوری اسلامی ایران متشکل از ورزشکاران، مربیان و کادر فنی در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت. نسبت به چند دوره گذشته که در این مسابقات حضور داشتیم این دوره کاروان ایران بسیار منسجمتر و با برنامهریزی دقیقتر آماده شده است و حتی تمرینات لازم نیز بهصورت منظم انجام شده است. امیدواریم کاروان ایران که با شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» عازم این مسابقات میشود، بتواند نتایج خوبی کسب کند.
دنیامالی درباره حذف برنامه نمایشی ورزشهای سنتی ایران از این رویداد اظهار کرد: براساس برنامهریزی انجامشده قرار بود کشورهای شرکتکننده حدود ۱۰ دقیقه ورزشهای بومی و سنتی خود را به نمایش بگذارند.
ما نیز ورزشهای پهلوانی و برنامههای مربوط به ورزشکارانی که با میل و چرخ فعالیت میکنند را معرفی کردیم و فیلمهای مربوط به آن را ارسال کردیم، اما در آخرین لحظات به ما اعلام کردند که این برنامهها حذف شده است. قطعاً در اجلاس وزرا مراتب اعتراض خودمان را اعلام خواهیم کرد. به هر صورت این رفتار، حرفهای نبود و ما بهصورت رسمی اعتراض خود را اعلام کردهایم و در نشست وزرای ورزش نیز این موضوع را بهصورت حضوری پیگیری خواهیم کرد.
تیم امید آمادهای داریم
وزیر ورزش و جوانان درباره شرایط تیم ملی امید نیز گفت: تیم ملی امید شاید به جرأت نسبت به همه دورههای گذشته تیم بسیار آمادهای باشد. آقای عبدی و کادر فنی برنامههای بسیار خوبی را که توسط فدراسیون تدارک دیده شده بود، اجرا کردند و بچههای ما در اوج آمادگی عازم مسابقات میشوند.
یکی از مباحث مطرحشده این بود که این مسابقات در ایام فیفادی برگزار نمیشود و همزمان دو باشگاه تراکتور و استقلال نیز مسابقات آسیایی خود را برگزار میکنند و تعدادی از بازیکنان تیم امید در این باشگاهها حضور دارند. به همین دلیل نشستی با رئیس فدراسیون، مدیران عامل باشگاهها آقای عبدی و همکارانشان داشتیم و تفاهم بسیار خوبی شکل گرفت.
دنیامالی خاطرنشان کرد: لازم میدانم از مدیران باشگاهها تشکر کنم که شرایط تیم ملی امید را درک کردند. برنامهریزی ما نیز به شکلی انجام شد که دو تیم پرهوادار کشور آسیب نبینند و انشاءالله در یک شرایط همدلانه، هم تیم ملی امید موفق باشد و هم باشگاههای ما در مسابقات آسیایی عملکرد خوبی داشته باشند. آقای عبدی و همکارانشان تلاش کردند ملاحظات باشگاهها را نیز در نظر بگیرند و امیدواریم همه تیمهای اعزامی، بهویژه در این سه رویداد مهم، موفق باشند. امیدواریم تیم ملی امید بتواند به سکوی قهرمانی برسد و سهمیه المپیک را کسب کند و دو باشگاه ما نیز در نخستین دیدارهای خود با دست پر از میدان خارج شوند.
باید پای تعهد خودمان بایستیم
وزیر ورزش و جوانان درباره حواشی مربوط به برنامه مسابقات و تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز گفت: اتفاقی که رخ داد، اتفاق قشنگی نبود. وقتی شرایطی را برگزار میکنیم و تعهدی ایجاد میشود، باید پای تعهد خودمان بایستیم. با توجه به شرایط جنگی که وجود داشت، تصمیم گرفته شد سه تیم با یکدیگر بازی کنند. براساس برنامه زمانبندی، سه تیم قبلاً معرفی شده بودند و اگر قرار بود تیم دیگری جایگزین شود، باید این موضوع از ابتدا اعلام میشد. با وجود چندین مکاتبه، متأسفانه همکاری لازم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت نگرفت. قرار شد در مجمعی که برگزار میشود، آقای تاج بهعنوان رئیس فدراسیون، نه بهعنوان نایبرئیس، مراتب اعتراض خود را در مجمع اعلام کند و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشد. اعتراض باشگاه نیز اعتراض بحقی است و من از صبوری تماشاگران و هواداران این تیم تشکر میکنم.
دنیامالی درباره احتمال در نظر گرفتن فرصتی برای باشگاه در فصل آینده گفت: ما در حال بررسی این موضوع هستیم که اگر امکان داشته باشد، فرصتی را برای باشگاه در فصل آینده پیشبینی کنیم. البته هنوز به نتیجه نهائی نرسیدهایم و در حد یک پیشنهاد است و من در حال تلاش برای تحقق آن هستم.
سؤال و پرسشگری حق مجلس است
وی درباره موضوعات مطرحشده در مجلس و طرح سؤال از وزیر ورزش نیز اظهار کرد: سؤال و پرسشگری حق مجلس است. همانطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) فرمودند مجلس در رأس امور است. قطعاً دولت و دولتمردان خودشان را موظف میدانند که در مجلس حضور پیدا کنند و پاسخگو باشند. ما حاضریم در مجلس حضور پیدا کنیم و به سؤالات پاسخ دهیم اما اینکه به خاطر یک تیم فوتبال، وزیر ورزش ایران را به فساد و مسائل اینچنینی متهم کنند درست نیست. سؤال مطرح شده و ما نیز حتماً برای پاسخگویی حاضر خواهیم شد و توضیحات لازم را ارائه میکنیم. تلاش ما در این دو سال این بوده که ورزش ایران مسیر موفقیت را طی کند. علیرغم اینکه حداقل ۱۵ تا ۱۶ ماه در شرایط جنگی به سر میبریم، تلاش کردیم اعزام همه تیمها انجام شود و خوشبختانه افتخارآفرینیهای خوبی نیز داشتیم.